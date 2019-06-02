Yok artık Brahimi! İşte Fenerbahçe'den talepleri...
Yeni sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe'ye dün Brahimi'den kötü haber gelmişti. Portekiz basınının dün Brahimi'nin Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği haberi sonrası bugün de yıldız futbolcunun sarı lacivertli ekibe sunduğu transfer talepleri ortaya çıktı.
2 Haziran 2019 Pazar 07:57
Güncelleme: 02.06.2019 07:57
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Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de pek çok isim için sarı lacivertli yönetim temaslarını sürdürüyor.
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Rotasyonlu ve dinamik bir kadro kurmak isteyen Ersun Yanal'ın talepleri doğrultusunda haeket eden Damien Comolli ve sarı lacivertli yönetim listeye alınan isimlerle birer birer görüşmeye başladı.
Bu isimlerden biri de Portekiz devi Porto'da forma giyen Cezayirli oyuncu Yacine Brahimi'ydi.
Fenerbahçe, Brahimi'yle kısa süre önce görüşerek transfer teklifinde bulunmuştu.
Fakat 29 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi için taraflar anlaşmaya varamadı.