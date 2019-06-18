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Yıldız futbolcu resmen açıkladı! "Fenerbahçe ile anlaştım"
Bu sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yeni sezon tek hedef mutlak şampiyonluk. Yeni sezonda 20. şampiyonluğunu kazanarak hem ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk sayısındaki farkı azaltmak hem de 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertlilerde transfer taarruzu başladı. Adı sarı-lacivertlilerle anılan yıldız futbolcu, Fenerbahçe ile anlaştığını ve ayrılmak istediğini söyledi.
18 Haziran 2019 Salı 10:00
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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini bırakan Fenerbahçe'de ana gündem maddesi transfer...
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İç ve dış transferde hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler kadroda radikal değişiklikler yapacak.
12 futbolcusuyla sözleşmesi sona eren Sarı Kanarya'da Valbuena, Soldado, Şener Özbayraklı ve Neustadter ile yollar ayrıldı.
Sezon başında kiralanan ve istenilen performansı veremeyen Slimani, Benzia ve Ayew ise kulüplerine geri döndüler.
Sezonun sona ermesiyle birlikte 7 futbolcusuyla birden ayrılık kararı alan sarı-lacivertliler, gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.