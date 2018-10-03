Yassine Benzia: "Müslüman olduğumuz için..."

"BURAYA GELMEK BENİM İÇİN DOĞRU ADIM"

Kadıköy'de ilk maçını Beşiktaş derbisinde oynamasının hatırlatılması üzerine Benzia, "Gerçekten muhteşem bir atmosfer vardı. Beni çok etkilediğini, büyülediğini söyleyebilirim. İnsanların futbolu ne kadar tutkuyla yaşadığını, takımlarına ne kadar bağlı olduğunu gördüm. Bu takıma gelmekten dolayı bir kez daha doğru seçim yaptığımı gördüm. Buraya gelmek hem hayat olarak hem futbolu yaşama şekli olarak benim için doğru bir adımdı. Derbi maçındaki atmosferi Fransa'yla kesinlikle kıyaslayamazsınız. Fransa'da stadyumda bu kadar gürültü yok, bu kadar ateşli bir ortam yok. Benim hayatımda daha önce hiç tecrübe etmediğim bir akşamdı. Bambaşka bir tecrübe oldu benim için. Bu kulübe geldiğim için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



