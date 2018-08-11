Volkan Demireli çıldırtan olay! - Galeri - Fotomaç
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Volkan Demirel'i çıldırtan olay!
Volkan Demirel'in Benfica maçının devre arasında kavga ettiği ortaya çıktı
11 Ağustos 2018 Cumartesi, 15:36:09
Güncelleme: 15:38:18
Volkan Demirel'i çıldırtan olay!
Volkan Demirel ile Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria arasında tartışma yaşanırken olayın detayları da ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Volkan Demirel'i çıldırtan olay!
0-0 sona eren ilk yarı Benfica'nın hocasını bir hayli kızdırırken Vitoria soluğu hemen oyunu yavaşlattığını düşündüğü Volkan Demirel'in yanında aldı.
Volkan Demirel'i çıldırtan olay!
Vatan'ın haberine göre, deneyimli file bekçisini iten Portekizli teknik adam "Sarı kart görmeliydin" dedikten sonra sert bir tavırla Portekizce sözlerine devam etti.
Volkan Demirel'i çıldırtan olay!
Volkan Demirel ise Vitoria'nın müdahalesi sonrasında İngilizce olarak "Bana dokunma" diyerek tepki gösterdi.
Volkan Demirel'i çıldırtan olay!
Sonrasında maçın Belaruslu hakemi Kulbakov'un geldiğini gören Volkan "Gördün mü? Bunu rapor et" diyerek tepki gösterdi.
Volkan Demirel'i çıldırtan olay!
Araya girenler olayın daha da büyümesini önlerken gözler de hakemin raporuna çevrildi.
Volkan Demirel'i çıldırtan olay!