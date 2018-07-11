Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan Volkan Demirel'in, sözleşme şartları belli oldu.
11 Temmuz 2018 Çarşamba, 10:55:48
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Volkan Demirel o isimden az kazanacak!
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16 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe ile yola devam eden Volkan Demirel istediği tüm şartları kabul ettirdi.
Volkan Demirel o isimden az kazanacak!
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1 yıllık ve TL üzerinden oldukça cüzi bir oranda sözleşme imzalamaya hazır olan Volkan, hem ucu açık (21 maç oynadığı her sezonun devamında sözleşmesi otomatik olarak aynı şartlarda uzar) bir sözleşme aldı hem de rakamı Euro üzerinden yazdırdı.
Volkan Demirel o isimden az kazanacak!
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Volkan'ın tek kabul ettiği, 1.5 milyon Euro ile Carlos Kameni'den (2.2 milyon euro) daha az kazanmak oldu.
Volkan Demirel o isimden az kazanacak!
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Yönetimin Volkan'la sözleşme yenilemesinde ligdeki 20 derbinin 13'ünde kalesini gole kapatması etkili rol oynadı.
Volkan Demirel o isimden az kazanacak!
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Sarı-lacivertlilerin tecrübeli eldiveni, 16 yılda 490 maçta forma giydi.
Volkan Demirel o isimden az kazanacak!
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Volkan Demirel, Fenerbahçe formasıyla 16 sezonda 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.