Vedat Muriqi'nin Lazio'ya henüz imza atmama nedeni ortaya çıktı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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Vedat Muriqi'nin Lazio'ya henüz imza atmama nedeni ortaya çıktı!

Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde son günlerin konuşulan ismi Vedat Muriqi'nin ise Lazio'ya transfer olması bekleniyor. Kosovalı golcünün İtalyan ekibine henüz imza atmama nedeni de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

4 Eylül 2020 Cuma 08:03
Vedat Muriqi'nin Lazio'ya henüz imza atmama nedeni ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin uzamasındaki sebebin sadece bonservis bedeli olmadığı ortaya çıktı.

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Vedat Muriqi'nin Lazio'ya henüz imza atmama nedeni ortaya çıktı!

Milliyet'te yer alan habere göre yönetim, Kosovalı futbolcunun gidişi sonrası gelecek forveti zaman kaybetmeden kadroya dahil etmek istiyor.

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya henüz imza atmama nedeni ortaya çıktı!

Bunun için çalışmalarını tamamlamadan bu transfere onay vermiyor. Bundaki temel amacın iki sezon önce yapılan hatalara düşmemek olduğu öğrenildi.

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya henüz imza atmama nedeni ortaya çıktı!

O dönem takımdan ayrılan Fernandao, Souza ve Giuliano gibi isimlerden bonservis geliri elde edilse de hem yerlerine doğru oyuncular getirilemedi hem de bu transferler takıma geç dahil oldu.

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya henüz imza atmama nedeni ortaya çıktı!

Yönetim bu nedenle Vedat Muriqi'nin gidişi sonrası gelecek forvetin hiç zaman kaybetmeden takıma katılması düşüncesini taşıyor.

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