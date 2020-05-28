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Vedat Muriqi'den transfer sözleri!

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi oynadığı futbolla adından söz ettirdi. Adı birçok takımla transfer söylentilerine karışan Kosovalı golcü konuyla ilgili olarak bir Arnavutluk spor sitesine konuştu. İşte transferin gözdesi konumundaki Muriqi'nin yaptığı önemli açıklamalar...

28 Mayıs 2020 Perşembe 09:57 Güncelleme: 28.05.2020 09:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





