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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Vedat Muriqi'den transfer sözleri!

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi oynadığı futbolla adından söz ettirdi. Adı birçok takımla transfer söylentilerine karışan Kosovalı golcü konuyla ilgili olarak bir Arnavutluk spor sitesine konuştu. İşte transferin gözdesi konumundaki Muriqi'nin yaptığı önemli açıklamalar...
28 Mayıs 2020 Perşembe 09:57 Güncelleme: 28.05.2020 09:57
Vedat Muriqi'den transfer sözleri!

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

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Vedat Muriqi'den transfer sözleri!

Avrupa'nın birçok takımını peşine takan 26 yaşındaki santrfor transferin gözdesi konumuna geldi.

Vedat Muriqi'den transfer sözleri!

Serie A ekibi Lazio, Premier League ekibi Tottenham ve Slaven Bilic'in çalıştırdığı Championship ekibi West Bromwich Albion'un ardından Vedat Muriqi'nin son talibinin Fransa Ligi'nin flaş takımı Rennes olduğu belirtilmişti.

Vedat Muriqi'den transfer sözleri!

Ajansspor'un derlediği habere göre, bir Arnavutluk spor sitesinin sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayına katılan Vedat Muriqi, hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili konuştu.

İşte Muriqi'nin açıklamaları...

Vedat Muriqi'den transfer sözleri!

Corona virüsü nedeniyle ertelenen Süper Lig'in geri dönüşü ile ilgili soru üzerine Muriqi, "İki kez ligin 12 Haziran'da başlayacağına dair karar aldılar.

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