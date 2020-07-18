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Vedat Muriqi derbide affetmiyor! Burak Yılmaz...

Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Stadı'nda Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Her iki takım da şu anda şampiyonluk yolundan çok uzakta dursa da, Avrupa kupalarına katılma açısından bu maç büyük önem arz ediyor. Fenerbahçe'nin derbi kozu şüphesiz ki Vedat Muriqi olacak. Beşiktaş ise gol yollarında Burak Yılmaz'a güveniyor. Peki, veriler ortaya konulduğunda Vedat Muriqi ve Burak Yılmaz'ın derbi istatistikleri nasıl? İşte siyah beyazlıları tedirgin eden gerçek ve detaylar...

18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:54 Güncelleme: 18.07.2020 18:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





