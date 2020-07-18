Vedat Muriqi derbide affetmiyor! Burak Yılmaz... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Vedat Muriqi derbide affetmiyor! Burak Yılmaz...

Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Stadı'nda Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Her iki takım da şu anda şampiyonluk yolundan çok uzakta dursa da, Avrupa kupalarına katılma açısından bu maç büyük önem arz ediyor. Fenerbahçe'nin derbi kozu şüphesiz ki Vedat Muriqi olacak. Beşiktaş ise gol yollarında Burak Yılmaz'a güveniyor. Peki, veriler ortaya konulduğunda Vedat Muriqi ve Burak Yılmaz'ın derbi istatistikleri nasıl? İşte siyah beyazlıları tedirgin eden gerçek ve detaylar...
18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:54 Güncelleme: 18.07.2020 18:16
Vedat Muriqi derbide affetmiyor! Burak Yılmaz şanssızlığı kırmak istiyor

Süper Lig'in 33. haftasındaki derbi maçta karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fenerbahçe'de gözler golcü oyuncular Burak Yılmaz ile Vedat Muriqi'nin üzerinde olacak.

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Vedat Muriqi derbide affetmiyor! Burak Yılmaz şanssızlığı kırmak istiyor

Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Burak Yılmaz, bu sezon 24 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertli takıma sezon başında transfer olan Muriqi ise görev aldığı 31 lig maçında 15 kez gol sevinci yaşadı.

Vedat Muriqi derbide affetmiyor! Burak Yılmaz şanssızlığı kırmak istiyor

BURAK GOLLE DÖNMEK İSTİYOR

Beşiktaş'ın derbideki en önemli oyuncularından biri olacak Burak Yılmaz, gollerine derbiyle dönmek istiyor. Ligde oynadığı son iki karşılaşma olan Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa müsabakalarında gol atamayan Burak, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a karşı ise forma giyememişti.

Vedat Muriqi derbide affetmiyor! Burak Yılmaz şanssızlığı kırmak istiyor

Ligde oynadığı 24 maçta 13 kez fileleri havalandıran Burak, forma giymesi ve gol atması durumunda bu sevinci 2 maçın ardından yeniden yaşayacak.

Vedat Muriqi derbide affetmiyor! Burak Yılmaz şanssızlığı kırmak istiyor

BU SEZON DERBİLERDE GOLÜ YOK
Burak Yılmaz, bu sezon derbi mücadelelerinde gol atma başarısı gösteremedi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon takımının rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 3 derbi karşılaşmasının 2'sinde forma giydi.

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