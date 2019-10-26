Vedat Muriç'in sırrı ortaya çıktı! Ronaldo ve Adriano... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Ekim 2019, Cumartesi
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Vedat Muriç'in sırrı ortaya çıktı! Ronaldo ve Adriano...

Fenerbahçe'ye sezon başında Çaykur Rizespor'dan gelen Kosovalı futbolcu Vedat Muriç oynadığı futbolla göz doldurmaya devam ediyor. Türkiye macerasına Giresunspor'da başlayıp daha sonra Gençlerbirliği'nin yolunu tutan Muriç, Rizespor'un yolunu tutarak kariyerine büyük bir ivme kazandırdı. Karadeniz temsilcisinde gösterdiği performansla Fenerbahçe'ye transfer olan Muriç'in sırrı da ortaya çıktı. İşte Ronaldo ve Adriano detayı...
26 Ekim 2019 Cumartesi 10:43 Güncelleme: 26.10.2019 10:43
Vedat Muriç'in sırrı ortaya çıktı! Ronaldo ve Adriano...

Sezon başında transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Vedat Muriç, Fenerbahçe'deki kariyerine çok iyi başladı.

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Vedat Muriç'in sırrı ortaya çıktı! Ronaldo ve Adriano...

İlk 8 haftada 4 gol atıp, 1 asist yapan Muriç, sarı-lacivertli takımda değişilmezlerden oldu.

Vedat Muriç'in sırrı ortaya çıktı! Ronaldo ve Adriano...

2019 yılında hem Çaykur Rizespor hem Kosova Milli Takımı hem de Fenerbahçe'de golleriyle ses getiren 25 yaşındaki forvetin başarısında Okan Buruk'un katkısı gözlerden kaçmıyor.

Vedat Muriç'in sırrı ortaya çıktı! Ronaldo ve Adriano...

Çaykur Rizespor'da Muriç ile beraber çalışan Okan Buruk, Kosovalı futbolcunun gelişimine direkt etki etti.

Vedat Muriç'in sırrı ortaya çıktı! Ronaldo ve Adriano...

Hatta başarılı teknik adam, öğrencisinin kariyerine yön vermesinde kritik bir rol oynadı.

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