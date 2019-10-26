Vedat Muriç'in sırrı ortaya çıktı! Ronaldo ve Adriano...

Fenerbahçe'ye sezon başında Çaykur Rizespor'dan gelen Kosovalı futbolcu Vedat Muriç oynadığı futbolla göz doldurmaya devam ediyor. Türkiye macerasına Giresunspor'da başlayıp daha sonra Gençlerbirliği'nin yolunu tutan Muriç, Rizespor'un yolunu tutarak kariyerine büyük bir ivme kazandırdı. Karadeniz temsilcisinde gösterdiği performansla Fenerbahçe'ye transfer olan Muriç'in sırrı da ortaya çıktı. İşte Ronaldo ve Adriano detayı...

26 Ekim 2019 Cumartesi 10:43 Güncelleme: 26.10.2019 10:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





