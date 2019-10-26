Vedat Muriç ve son dakika bombası! Transfer çalımı...
Sezon başında transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Vedat Muriç, Fenerbahçe'deki kariyerine çok iyi başladı. Avrupa ve Dünya futbolunda her geçen gün ismi daha fazla anılan isimlerden birisi olan Vedat Muriç için bir bomba daha... Kosovalı yıldızın transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. İşte Fenerbahçe transfer haberinin ayrıntıları...
26 Ekim 2019 Cumartesi 10:28
Güncelleme: 26.10.2019 10:36
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Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, hem sarı-lacivertli formayla hem de Kosova Milli Takımı formasıyla kısa sürede kendini gösterdi.
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Avrupa'dan birçok kulüp, golcü oyuncuyu izlemeleri için gözlemcilerini Türkiye ve Kosova'ya gönderdi.
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Vedat Muriç için DamienComolli'ye transfer sorgulamaları gelmeye devam ediyor...
İlk 8 haftada 4 gol atıp, 1 asist yapan Muriç, sarı-lacivertli takımda değişilmezlerden oldu.
2019 yılında hem ÇaykurRizespor hem Kosova Milli Takımı hem de Fenerbahçe'de golleriyle ses getiren 25 yaşındaki forvet göz doldurmaya devam ediyor...