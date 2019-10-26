Vedat Muriç ve son dakika bombası! Transfer çalımı...

Sezon başında transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Vedat Muriç, Fenerbahçe'deki kariyerine çok iyi başladı. Avrupa ve Dünya futbolunda her geçen gün ismi daha fazla anılan isimlerden birisi olan Vedat Muriç için bir bomba daha... Kosovalı yıldızın transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. İşte Fenerbahçe transfer haberinin ayrıntıları...