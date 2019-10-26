Vedat Muriç ve son dakika bombası! Transfer çalımı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Ekim 2019, Cumartesi
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Vedat Muriç ve son dakika bombası! Transfer çalımı...

Sezon başında transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Vedat Muriç, Fenerbahçe'deki kariyerine çok iyi başladı. Avrupa ve Dünya futbolunda her geçen gün ismi daha fazla anılan isimlerden birisi olan Vedat Muriç için bir bomba daha... Kosovalı yıldızın transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. İşte Fenerbahçe transfer haberinin ayrıntıları...

26 Ekim 2019 Cumartesi 10:28 Güncelleme: 26.10.2019 10:36
Vedat Muriç ve son dakika bombası! Transfer çalımı...

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, hem sarı-lacivertli formayla hem de Kosova Milli Takımı formasıyla kısa sürede kendini gösterdi.

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Vedat Muriç ve son dakika bombası! Transfer çalımı...

Avrupa'dan birçok kulüp, golcü oyuncuyu izlemeleri için gözlemcilerini Türkiye ve Kosova'ya gönderdi.

Vedat Muriç ve son dakika bombası! Transfer çalımı...

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Vedat Muriç için Damien Comolli'ye transfer sorgulamaları gelmeye devam ediyor...

Vedat Muriç ve son dakika bombası! Transfer çalımı...

İlk 8 haftada 4 gol atıp, 1 asist yapan Muriç, sarı-lacivertli takımda değişilmezlerden oldu.

Vedat Muriç ve son dakika bombası! Transfer çalımı...

2019 yılında hem Çaykur Rizespor hem Kosova Milli Takımı hem de Fenerbahçe'de golleriyle ses getiren 25 yaşındaki forvet göz doldurmaya devam ediyor...

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