Muriç'e flaş transfer teklifi! Fenerbahçe para basacak...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmalar başladı... Sarı lacivertlilerde teknik heyet ve yönetim, bir çok isme imza attırmak için yoğun uğraş veriyor. Bu bağlamda ilk imzasını Falette'ye attıran sarı kanarya, yeni transferler için de girişimlere devam ediyor... Bunun yanı sıra Vedat Muriç'te beklenmedik gelişmeler olabilir... Bilindiği üzere FFP kıskacında olan Fenerbahçe'de kısa süre içerisinde sürpriz yaşanabilir... İşte İngiliz basınının okuyucularına aktardığı o haber ve yaşanan gelişmelere dair tüm detaylar! (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

9 Ocak 2020 Perşembe 10:33 Güncelleme: 09.01.2020 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





