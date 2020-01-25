Vedat Muriç için harekete geçtiler! İlk temas kuruldu

Bir yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerini yukarı çekmek için mekik dokuyan Fenerbahçeli kurmaylar bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler bonservis geliri elde edebileceği oyuncularla yolları ayırmanın hesaplarını yaparken, bu doğrultuda Miha Zajc, Alper Potuk, Adil Rami ve Mehmet Ekici'yi satış listesine koyan Fenerbahçe'de Kruse'den sonra takımın en golcü ismi Vedat Muriç'e de talip çıktı. Öyle ki, İspanyol ekibi Fenerbahçe'yle transfer için ilk teması da kurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

25 Ocak 2020 Cumartesi 07:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





