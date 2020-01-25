Vedat Muriç için harekete geçtiler! İlk temas kuruldu
Bir yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerini yukarı çekmek için mekik dokuyan Fenerbahçeli kurmaylar bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler bonservis geliri elde edebileceği oyuncularla yolları ayırmanın hesaplarını yaparken, bu doğrultuda Miha Zajc, Alper Potuk, Adil Rami ve Mehmet Ekici'yi satış listesine koyan Fenerbahçe'de Kruse'den sonra takımın en golcü ismi Vedat Muriç'e de talip çıktı. Öyle ki, İspanyol ekibi Fenerbahçe'yle transfer için ilk teması da kurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
25 Ocak 2020 Cumartesi 07:27
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Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertlilerde gözler takıma yapılacak takviyelere çevrilirken, mevcut oyunculara transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.
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TFF'dentransfer için beklediği cevabı alamayan sarı-lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. TFF'nin 16 milyon TL kararıyla harcama limiti -19 milyon TL'ye ulaşan sarı- lacivertliler, transfer dönemi bitmeden artıya geçmek için harıl harıl hesap-kitap yapmaya başladı.
Sarı Kanarya'nın limitte artıya geçmesinin formülü ise oyuncu satma ve eldeki yüksek maaşlı isimlerle vedalaşma olarak belirlendi. Limitte artıya geçilmesi halinde dış transfere de olumlu bir şekilde yön verecek olan Fenerbahçe'de, hem lisansı çıkartılmayan Falette'nin sorunu çözülecek, hem de sol bek için anlaşılan Milanlı RicardoRodriguez'le resmi sözleşme imzalanacak.
Takımdan vedalaşacak isimleri belirleyen sarı-lacivertliler iyi bir teklif gelmesi durumunda MihaZajc, Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Adil Rami ile yollarını ayırıp hem maaş yükünden kurtulmayı amaçlıyor, hem de bu futbolculardan bonservis bedeli elde edip transfer limitini yukarı çekmeyi hedefliyor.
KRUSE'UN SATIŞINA SICAK BAKILMIYOR Fenerbahçe, harcama limiti için elden çıkartılabilecek oyuncular arasında gösterilen MaxKruse'un satışına sıcak bakmıyor. Satışı sarı-lacivertlilere hem bonservis hem de ciddi maaş tasarrufu sağlayabilir ancak Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekip Alman yıldızın şampiyonluk yolunda satılmasına çok sıcak yaklaşmıyor. Kruse için İspanya La Liga ekibi RealBetis, cazip bir teklifle Sarı Kanarya'nın kapısını çaldı ve beklemeye geçti.