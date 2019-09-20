UEFA yeni listeyi duyurdu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ilk maçların sona ermesinin ardından UEFA, kulüp sıralamalarını güncelledi. Bu sezon Avrupa kupalarından uzak kalan Fenerbahçe, ülkemizi yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'a fark attı. Peki diğer temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in sıralamadaki yerleri ne? İşte UEFA'nın açıkladığı yeni liste...

20 Eylül 2019 Cuma 11:23 Güncelleme: 20.09.2019 11:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





