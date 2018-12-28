Transferde Nabil Dirar krizi! - Galeri - Fotomaç
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Transferde Nabil Dirar krizi!
Tolgay Arslan'da mutlu sona yaklaşan Fenerbahçe'de transfere tek engel Nabil Dirar... Sarı lacivertli yönetim Faslı yıldızın vereceği karara göre transfer politikasını belirleyecek.
28 Aralık 2018 Cuma, 10:39:05
Güncelleme: 11:16:32
Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki yılın takasında pürüz var...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Taraflar Ozan Tufan ve Tolgay Arslan'ın takası için masaya otururken, Beşiktaş cephesinden sürpriz bir istek geldi. Siyah-Beyazlılar, Tolgay'a karşılık Şener Özbayraklı'yı istedi.
Şenol Güneş'in yöneticilere "Ozan çok beğendiğim bir futbolcu ama bize sağ bek lazım" dediği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın bu isteğine karşılık Fenerbahçe cephesinden "Nabil Dirar'ın takıma dönmesi halinde böyle bir opsiyonu düşünebiliriz" yanıtı geldiği ifade edildi.
SORUN YÖNETİMDE DEĞİL DIRAR'DA
Alınan bilgilere göre Ersun Yanal, Dirar'ı ofansif bek olarak kullanmayı düşünüyor ve mutlaka affedilmesini istiyor.