Transferde Nabil Dirar krizi! - Galeri - Fotomaç
28 Aralık 2018, Cuma
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Transferde Nabil Dirar krizi!

Tolgay Arslan'da mutlu sona yaklaşan Fenerbahçe'de transfere tek engel Nabil Dirar... Sarı lacivertli yönetim Faslı yıldızın vereceği karara göre transfer politikasını belirleyecek.
28 Aralık 2018 Cuma, 10:39:05 Güncelleme: 11:16:32
Transferde Nabil Dirar krizi!

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki yılın takasında pürüz var...

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Transferde Nabil Dirar krizi!

Taraflar Ozan Tufan ve Tolgay Arslan'ın takası için masaya otururken, Beşiktaş cephesinden sürpriz bir istek geldi. Siyah-Beyazlılar, Tolgay'a karşılık Şener Özbayraklı'yı istedi.

Transferde Nabil Dirar krizi!

Şenol Güneş'in yöneticilere "Ozan çok beğendiğim bir futbolcu ama bize sağ bek lazım" dediği öğrenildi.

Transferde Nabil Dirar krizi!

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın bu isteğine karşılık Fenerbahçe cephesinden "Nabil Dirar'ın takıma dönmesi halinde böyle bir opsiyonu düşünebiliriz" yanıtı geldiği ifade edildi.

Transferde Nabil Dirar krizi!

SORUN YÖNETİMDE DEĞİL DIRAR'DA

Alınan bilgilere göre Ersun Yanal, Dirar'ı ofansif bek olarak kullanmayı düşünüyor ve mutlaka affedilmesini istiyor.

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