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Transfer savaşının kazananı belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe ve Galatasaray transferde büyük bir yarış halindeydi. Aynı yıldıza talip olan iki takımın girdiği transfer savaşının kazananı resmen belli oldu. İşte bonservis bedeli...
2 Temmuz 2019 Salı 16:14
Güncelleme: 02.07.2019 16:30
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Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için yoğun transfer çalışması yapan sarı-kırmızılılar, Ze Luis için Spartak Moskova ile irtibata geçmişti.
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Geçen sezon devre arasında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'yi en azından satın aldığı bonservis bedeli karşılığında satmayı planlayan sarı-kırmızılılar, yerini Luis ile doldurmak istiyordu.
Sarı-kırmızılılar, devre arasında Ze Luis için önce 7.5 milyon Euro teklif etmiş, Moskova ekibinin kabul etmemesi üzerine 10 milyon euro'ya yükseltmişti.
Ancak Spartak Moskova'nın 15 milyon Euro bonservis talebinde diretmesi sonucunda rota Mbaye Diagne'ye çevrilmişti.
Diğer yandan geçtiğimiz sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Slimani, Frey ve Soldado'dan istediği verimi alamamış ve transferde önceliği golcü bölgesine verme kararı almıştı.