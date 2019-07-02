Transfer savaşının kazananı belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe ve Galatasaray transferde büyük bir yarış halindeydi. Aynı yıldıza talip olan iki takımın girdiği transfer savaşının kazananı resmen belli oldu. İşte bonservis bedeli...

2 Temmuz 2019 Salı 16:14 Güncelleme: 02.07.2019 16:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





