Tottenham modeli! İşte Damien Comolli'nin yol haritası...
Yeni sportif direktör, konuyla ilgili, "Tarihi ve gelenekleri olan böyle bir kulübün bir parçası olmaktan ve bu aileye katılmaktan dolayı çok mutluyum. Görevime başlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni dönemde, kulübümüzdeki herkes, tüm maçlarda stadımızın taraftarlarımız tarafından doldurulacağını görmek için sabırsızlanıyor. Daha önce bu statta birçok maç izledim, taraftarlarımızın tutkusunu ve yaratacakları atmosferi görmek için ben de sabırsızlanıyorum" dedi.
Başkan Koç ise "Damien Comolli uzun süredir irtibatta olduğumuz ve konuştuğumuz bir isim. Kendisi, Avrupa'nın çok önemli kulüplerinde görev almış, değerli bir futbol adamı. Uzun vadeli planlamalarımız çerçevesinde, hayal ettiğimiz Fenerbahçe futbol takımı için bir yola çıktık ve ilk adımlarımızı atmaya başladık. Damien Comolli'ye Fenerbahçe'de başarı, mutluluk ve şampiyonluk dolu yıllar diliyorum"
diye konuştu.
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