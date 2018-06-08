Tottenham modeli! İşte Damien Comolli'nin yol haritası...

Yeni sportif direktör, konuyla ilgili, "Tarihi ve gelenekleri olan böyle bir kulübün bir parçası olmaktan ve bu aileye katılmaktan dolayı çok mutluyum. Görevime başlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni dönemde, kulübümüzdeki herkes, tüm maçlarda stadımızın taraftarlarımız tarafından doldurulacağını görmek için sabırsızlanıyor. Daha önce bu statta birçok maç izledim, taraftarlarımızın tutkusunu ve yaratacakları atmosferi görmek için ben de sabırsızlanıyorum" dedi.