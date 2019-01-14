Tolgay & Serdar için B Planı devrede! - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Tolgay & Serdar için B Planı devrede!

Hem Beşiktaş hem de G.Saray ile yapılan temaslardan sonuç alamayan yönetim, B planını devreye soktu.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 00:23:55 Güncelleme: 07:55:24
Tolgay & Serdar için B Planı devrede!

Beşiktaşlı Tolgay Arslan ve Galatasaraylı Serdar Aziz'in transferinde beklemeye geçen Fenerbahçe'nin taktik değiştirdiği ortaya çıktı...

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Tolgay & Serdar için B Planı devrede!

İki futbolcuyla de her konuda anlaşan ancak ezeli rakipleriyle yaptığı görüşmelerden şu ana kadar sonuç alamayan Sarı-Lacivertliler, B planını devreye soktu.

Tolgay & Serdar için B Planı devrede!

ÇOK SABIRLI DAVRANACAKLAR

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe transferde çok sabırlı davranacak.

Tolgay & Serdar için B Planı devrede!

Sarı-Lacivertliler, maaş yükü nedeniyle Beşiktaş ve G.Saray'ın Tolgay ile Serdar Aziz'le yolları ayırmak zorunda kalacağını düşünüyor.

Tolgay & Serdar için B Planı devrede!

FENER'İN İSTEDİĞİ GİBİ OLACAK

Fenerbahçe yönetimi gerekirse ara transfer döneminin son günü olan 31 Ocak'a kadar bekleyecek.

Tolgay & Serdar için B Planı devrede!

Eli çok daha güçlenecek olan Sarı-Lacivertliler, istediği şartlarda iki yıldıza imza attırmanın planını yapıyor.

Tolgay & Serdar için B Planı devrede!

SİZİ MUTLAKA ALACAĞIZ!

Yöneticilerin Serdar Aziz ve Tolgay'a "Başka takımla görüşmeyin. Gerekirse son gün de olsa sizi alacağız" diye haber gönderdiği gelen bilgiler arasında.

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