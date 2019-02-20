Tolgay Arslan'dan itiraf! 'Takım arkadaşlarım bana kızacak ama...' - Fotomaç
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Tolgay Arslan'dan itiraf! "Takım arkadaşlarım bana kızacak ama..."

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Tolgay Arslan, sarı-lacivertli kulüpte yaşadıklarına dair açıklamalarda bulundu.
20 Şubat 2019 Çarşamba 19:27
Tolgay Arslan'dan itiraf! Takım arkadaşlarım bana kızacak ama...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesinde Zenit ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde Tolgay Arslan, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

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Tolgay Arslan'dan itiraf! Takım arkadaşlarım bana kızacak ama...

İlk olarak sakatlığı hakkında bilgi veren Tolgay Arslan şunları söyledi;

Tolgay Arslan'dan itiraf! Takım arkadaşlarım bana kızacak ama...

"Allah'a şükür iyiyim. Daha çabuk dönebilmek için çok çalıştım. Herhangi bir sıkıntım yok.

Tolgay Arslan'dan itiraf! Takım arkadaşlarım bana kızacak ama...

Bu hafta idmanlara da katıldım. İnşallah bundan sonra da bir sorun olmayacak.

Tolgay Arslan'dan itiraf! Takım arkadaşlarım bana kızacak ama...

Benim için ilk maçtan önce sakatlanmam çok üzücü bir andı. Ailem maça gelmişti.

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