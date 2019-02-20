Tolgay Arslan'dan itiraf! 'Takım arkadaşlarım bana kızacak ama...' - Fotomaç
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Tolgay Arslan'dan itiraf! "Takım arkadaşlarım bana kızacak ama..."
Tolgay Arslan'dan itiraf! "Takım arkadaşlarım bana kızacak ama..."
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Tolgay Arslan, sarı-lacivertli kulüpte yaşadıklarına dair açıklamalarda bulundu.
20 Şubat 2019 Çarşamba 19:27
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesinde Zenit ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde Tolgay Arslan, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.
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İlk olarak sakatlığı hakkında bilgi veren Tolgay Arslan şunları söyledi;
"Allah'a şükür iyiyim. Daha çabuk dönebilmek için çok çalıştım. Herhangi bir sıkıntım yok.
Bu hafta idmanlara da katıldım. İnşallah bundan sonra da bir sorun olmayacak.
Benim için ilk maçtan önce sakatlanmam çok üzücü bir andı. Ailem maça gelmişti.