Tahir Karapınar'dan flaş Kasımpaşa kararı! Serdar Aziz ve Emre Belözoğlu yerine...

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Serdar Aziz ve Emre Belözoğlu gibi önemli eksikleri bulunan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Tahir Karapınar ise Avrupa kupalarına gidebilmek adına kritik mücadele öncesi 11'ini belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i...