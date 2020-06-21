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Tahir Karapınar'dan flaş Kasımpaşa kararı! Serdar Aziz ve Emre Belözoğlu yerine...
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Serdar Aziz ve Emre Belözoğlu gibi önemli eksikleri bulunan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Tahir Karapınar ise Avrupa kupalarına gidebilmek adına kritik mücadele öncesi 11'ini belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i...
21 Haziran 2020 Pazar 06:36
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Pandemi sonrasına 2-1'lik Hes Kablo Kayserispor galibiyeti ile iyi başlayan Kanarya, hafta içinde Trabzonspor'a 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na havlu atmıştı.
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Şampiyonluk ümitlerini yitiren sarı-lacivertliler, önünde kalan tek hedef olan Avrupa kupalarına katılabilmek için sahaya 3 puan için çıkacak.
PAŞA 5 MAÇTIR NAMAĞLUP
Ancak Kasımpaşa hiç de 'kolay lokma' değil... İyi bir form yakalayan İstanbul ekibi, Fuat Çapa yönetiminde ligde oynadığı son 5 karşılaşmada yenilmedi...
4 galibiyet, 1 beraberlik elde edip 13 puan toplayan lacivert-beyazlılar kendisini küme düşme hattının üstüne atmayı başardı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak kritik karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
3 FUTBOLCU SINIRDA
Kanarya'da 3'er sarı kartları bulunan Vedat Muriqi, Tolga Ciğerci ve Rodrigues, Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmeleri durumunda 29'uncu haftada oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.