Spor yazarlarından F.Bahçe yorumu

Peki… Bu noktaya gelirken başkan ve bazı yöneticilerin yaptıkları tamam da Şenol Güneş'in hiç mi payı yok? Bazı şeyleri bilmesine rağmen sustu, bazı şeyleri konuştu, bazı şeyleri de iyi gözükmek için seyirciye şerbet niyetine verdi.

Amma ve lakin beyler Beşiktaş gemisinin içinden kimse kendini dışarı atamazdı.

Fikret Orman'ın şu sözünü hayretle dinlemiştim.

Bir gün dedi ki; Ben gidersem Beşiktaş batar!

Ey Fikret Orman, sen gidersen Beşiktaş'a bir şey olmaz! Ama eğer sen gidersen Beşiktaş batarsa senin yediğin haltlar yüzünden batar!

Hani bazen müsait olmayan bir anda telefon gelir adama… Adam derkin yanındaki bayan arkadaşına; Yahu bu hatlarda arıza var!

Hayır arkadaş… Hatlarda arıza falan yok, senin yediğin haltlarda arıza var! Bilmem anlatabildim mi…