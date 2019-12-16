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Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki Beşiktaş derbisi öncesi rakibine 3-1 mağlup olarak önemli bir 3 puan yitirdi. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri Fernando, Emre Kılınç ve Ziya atarken, Fenerbahçe'nin tek golü Deniz Türüç'ten geldi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, oyuncu tercihleri ve yaptığı değişikliklerle eleştirilerin odağı oldu. Spor yazarları da Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. İşte öne çıkan yazılar...
16 Aralık 2019 Pazartesi 07:35
Güncelleme: 16.12.2019 07:35
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ERMAN TOROĞLU: DEMİR GİBİ SİVAS
Sivasspor başına bir sponsor almış Demir Grup Sivasspor… Bu isim onlara inanılmaz yakışıyor. Sivasspor'a 'Demir Grup' da diyebiliriz, 'Demir Gibi' de diyebiliriz.
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Helal olsun… Futbolun bütün gereklerini yapıyorlar. Defansta çok sağlam oynuyorlar. Topa dan dun vurarak çıkmıyorlar.
Kaleciye fazla pas yapmıyorlar. Topa hakim olunca inanılmaz çabuk çıkıyorlar. Ben Sivasspor'un attığı golleri artık ezberlemeye başladım.
Birbirinin aynı… Ama rakipler buna önlem alamıyor. Niye? Çünkü Sivasspor kadar güçleri yok. 90 dakikalık oyunda son 10 dakika biraz yorgunluk oldu.
Zaten yedikleri golde rakibin 40 metre top sürmesine izin verdiler. Tabii Ozan'ın yanında koşan Sivaslı oyuncu müdahale etmedi çünkü sarı kartı vardı.