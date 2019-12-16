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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki Beşiktaş derbisi öncesi rakibine 3-1 mağlup olarak önemli bir 3 puan yitirdi. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri Fernando, Emre Kılınç ve Ziya atarken, Fenerbahçe'nin tek golü Deniz Türüç'ten geldi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, oyuncu tercihleri ve yaptığı değişikliklerle eleştirilerin odağı oldu. Spor yazarları da Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. İşte öne çıkan yazılar...
16 Aralık 2019 Pazartesi 07:35 Güncelleme: 16.12.2019 07:35
Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU: DEMİR GİBİ SİVAS

Sivasspor başına bir sponsor almış Demir Grup Sivasspor… Bu isim onlara inanılmaz yakışıyor. Sivasspor'a 'Demir Grup' da diyebiliriz, 'Demir Gibi' de diyebiliriz.

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Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi


Helal olsun… Futbolun bütün gereklerini yapıyorlar. Defansta çok sağlam oynuyorlar. Topa dan dun vurarak çıkmıyorlar.

Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Kaleciye fazla pas yapmıyorlar. Topa hakim olunca inanılmaz çabuk çıkıyorlar. Ben Sivasspor'un attığı golleri artık ezberlemeye başladım.

Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Birbirinin aynı… Ama rakipler buna önlem alamıyor. Niye? Çünkü Sivasspor kadar güçleri yok. 90 dakikalık oyunda son 10 dakika biraz yorgunluk oldu.

Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Zaten yedikleri golde rakibin 40 metre top sürmesine izin verdiler. Tabii Ozan'ın yanında koşan Sivaslı oyuncu müdahale etmedi çünkü sarı kartı vardı.

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