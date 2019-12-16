Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki Beşiktaş derbisi öncesi rakibine 3-1 mağlup olarak önemli bir 3 puan yitirdi. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri Fernando, Emre Kılınç ve Ziya atarken, Fenerbahçe'nin tek golü Deniz Türüç'ten geldi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, oyuncu tercihleri ve yaptığı değişikliklerle eleştirilerin odağı oldu. Spor yazarları da Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. İşte öne çıkan yazılar...

16 Aralık 2019 Pazartesi 07:35 Güncelleme: 16.12.2019 07:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





