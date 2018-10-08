Spor yazarları F.Bahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi

Bakınız! Daha önce de söyledik, yineleyelim. Cocu ile zor gözüküyor. Ali Koç, Cocu'dan dolayı çok rahat değil, hatta Comolli'den dolayı da rahat değil. Vücut dili mutlu olmadığını gösteriyor. Şu aşamada kararlar çok önemli. Bir anda karar verip ikinci hatayı da yapabilirsin. Benim düşüncem Comolli ve Cocu, Türkiye'ye uymadı.