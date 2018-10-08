Spor yazarları F.Bahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir arasında yaşanan ve büyük tartışmalar yaratan kararları spor yazarları bugünkü yazısında değerlendirdi. İşte futbolun yorumcularından Fenerbahçe hakkındaki görüşleri...
8 Ekim 2018 Pazartesi, 07:04:15
Güncelleme: 07:12:18
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor yazarları F.Bahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi
1
18
Erman Toroğlu: 'Var' olsa ofsayt değildi
Fenerbahçe-Başakşehir maçının en çok tartışılan konusu Başakşehirli Elia'nın verilmeyen golüydü. Konuya direkt oradan girelim. Pozisyonu televizyonda izledik, arkadaşlarla inceledik çok tartıştık, ölçtük, biçtik. Karar veremeyince bir de VAR merkezindeki arkadaşlara soralım dedik.
.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor yazarları F.Bahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi
2
18
Ekranlar devre dışı kalmış, VAR o anlık kullanılamaz vaziyete gelmiş. Merkezden gelen bilgiyi veriyorum; VAR devrede olsaydı pozisyon ofsayt değildi. Ama öyle Elia ileride, son adam Isla geride değil. İki oyuncu da eşit hizadaymış. VAR olsa gol geçerli olacaktı. Başakşehir'in şanssızlığı... Gelelim Fenerbahçe'ye...
Spor yazarları F.Bahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi
3
18
Kadıköy'de ilk yarıda oynanan oyuna bakıyorum. Şaşırdığım şu; Sahaya daha iyi yayılan, istediğini yapan, arzu ettiği şekilde top çeviren taraf Başakşehir. O kadar rahat şekilde oynadılar ki Fenerbahçe hiçbir şekilde direnç gösteremedi.
Spor yazarları F.Bahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi
4
18
Topla oynamaya baksan Başakşehir'e 3'e 2'ye, 3'e 1 öndedir. Ama pozisyona giren taraf da Fenerbahçe oldu. 3-4 tane net pozisyon kaçtı. Ama oyuna bakıp da "Kim galibiyete oynuyor?" diye sorsalar "Başakşehir" dersin.
Spor yazarları F.Bahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi
5
18
Bakınız! Daha önce de söyledik, yineleyelim. Cocu ile zor gözüküyor. Ali Koç, Cocu'dan dolayı çok rahat değil, hatta Comolli'den dolayı da rahat değil. Vücut dili mutlu olmadığını gösteriyor. Şu aşamada kararlar çok önemli. Bir anda karar verip ikinci hatayı da yapabilirsin. Benim düşüncem Comolli ve Cocu, Türkiye'ye uymadı.