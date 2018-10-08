Spor yazarları F.Bahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi - Galeri - Fotomaç
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Spor yazarları F.Bahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi

    Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir arasında yaşanan ve büyük tartışmalar yaratan kararları spor yazarları bugünkü yazısında değerlendirdi. İşte futbolun yorumcularından Fenerbahçe hakkındaki görüşleri...
    8 Ekim 2018 Pazartesi, 07:04:15 Güncelleme: 07:12:18
    Spor yazarları F.Bahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi
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    Spor yazarları F.Bahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi

    Erman Toroğlu: 'Var' olsa ofsayt değildi
    Fenerbahçe-Başakşehir maçının en çok tartışılan konusu Başakşehirli Elia'nın verilmeyen golüydü. Konuya direkt oradan girelim. Pozisyonu televizyonda izledik, arkadaşlarla inceledik çok tartıştık, ölçtük, biçtik. Karar veremeyince bir de VAR merkezindeki arkadaşlara soralım dedik.

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    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Spor yazarları F.Bahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi
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    • 18
    Spor yazarları F.Bahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi

    Ekranlar devre dışı kalmış, VAR o anlık kullanılamaz vaziyete gelmiş. Merkezden gelen bilgiyi veriyorum; VAR devrede olsaydı pozisyon ofsayt değildi. Ama öyle Elia ileride, son adam Isla geride değil. İki oyuncu da eşit hizadaymış. VAR olsa gol geçerli olacaktı. Başakşehir'in şanssızlığı... Gelelim Fenerbahçe'ye...

    Spor yazarları F.Bahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi
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    • 18
    Spor yazarları F.Bahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi

    Kadıköy'de ilk yarıda oynanan oyuna bakıyorum. Şaşırdığım şu; Sahaya daha iyi yayılan, istediğini yapan, arzu ettiği şekilde top çeviren taraf Başakşehir. O kadar rahat şekilde oynadılar ki Fenerbahçe hiçbir şekilde direnç gösteremedi.

    Spor yazarları F.Bahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi
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    Spor yazarları F.Bahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi

    Topla oynamaya baksan Başakşehir'e 3'e 2'ye, 3'e 1 öndedir. Ama pozisyona giren taraf da Fenerbahçe oldu. 3-4 tane net pozisyon kaçtı. Ama oyuna bakıp da "Kim galibiyete oynuyor?" diye sorsalar "Başakşehir" dersin.

    Spor yazarları F.Bahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi
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    • 18
    Spor yazarları F.Bahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi

    Bakınız! Daha önce de söyledik, yineleyelim. Cocu ile zor gözüküyor. Ali Koç, Cocu'dan dolayı çok rahat değil, hatta Comolli'den dolayı da rahat değil. Vücut dili mutlu olmadığını gösteriyor. Şu aşamada kararlar çok önemli. Bir anda karar verip ikinci hatayı da yapabilirsin. Benim düşüncem Comolli ve Cocu, Türkiye'ye uymadı.

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