Spor otoriteleri Fenerbahçe - Galatasaray ve Trabzonspor - Beşiktaş maçlarını değerlendirdi

Hafta sonunda bence tansiyonu daha yüksek maç Trabzonspor- Beşiktaş derbisi olacak. Çünkü Galatasaray-Fenerbahçe maçının skoru tabii ki her iki takımın bütün sezonunu etkileyecek olumlu-olumsuz sonuçlar çıkaracaktır. Ama Trabzon-Beşiktaş maçının sonuçlarına göre ortaya çıkacak tezahürler daha sert, daha ağır ve daha derinlikli şeyler olacak.



