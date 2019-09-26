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Spor otoriteleri Fenerbahçe - Galatasaray ve Trabzonspor - Beşiktaş maçlarını değerlendirdi
Hafta sonunda çok önemli maçlar var. Galatasaray-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Beşiktaş derbilerinde nasıl bir sonuç ortaya çıkabilir. Malatya-Galatasaray maçında son dakikada Falcao'yu oyuna kim aldı? Spor otoriteleri Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan, A Spor Müdürü Serkan Korkmaz ve yazarımız Reha Kapsal ile derbileri masaya yatırdık. İşte futbolun duayen isimlerinin derbi tahminleri...
26 Eylül 2019 Perşembe 07:31
Güncelleme: 26.09.2019 07:31
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SERKAN KORKMAZ: Derbiyi Galatasaray kazanırsa normalleşme sürecine girer. Berabere biterse iki tarafın zaiyatı büyük olmaz. Ama özellikle Galatasaray açısından kafalardaki soru işareti ve öz güven kaybı biraz daha güçlenebilir.
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Fenerbahçe galip gelirse büyük bir sıçrama enerjisi ortaya çıkar. Deplasmanda ezeli rakibini de yendiği takdirde Ali Koç ve Ersun Yanal öncülüğündeki Fenerbahçe'nin yelkenleri rüzgarla dolar.
AZ FARKLA G.SARAY'I FAVORİ GÖRÜYORUM Ev sahibi takım açısından derbinin daha önemli olduğu kanaatindeyim. Derbi istatistiklerine baktığımızda ev sahibi takımın, koşullardan bağımsız daha avantajlı olduğunu görebiliyoruz. Galatasaray'ı çok az farkla favori görüyorum ama berabere bitme ihtimali de bana az gelmiyor. Tabii Fenerbahçe kazanırsa da hiç şaşırmam.
Malatya maçındaki değişiklerin tamamı yardımcı hoca Levent Şahin'in değil Fatih Terim'indir. Bunun aksi ihtimalinin yüzde bir bile olmadığını düşünüyorum.
Hafta sonunda bence tansiyonu daha yüksek maç Trabzonspor- Beşiktaş derbisi olacak. Çünkü Galatasaray-Fenerbahçe maçının skoru tabii ki her iki takımın bütün sezonunu etkileyecek olumlu-olumsuz sonuçlar çıkaracaktır. Ama Trabzon-Beşiktaş maçının sonuçlarına göre ortaya çıkacak tezahürler daha sert, daha ağır ve daha derinlikli şeyler olacak.