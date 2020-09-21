GaleriFenerbahçeSon dakika transfer haberi: Yılın transferi için Fenerbahçe'yi bekliyor
Son dakika transfer haberi: Yılın transferi için Fenerbahçe'yi bekliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı-lacivertliler yıldız bir ismi kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor. İspanyol basınında yer alan haberde ise yılın transferinin gerçekleşmesi için Kanarya'nın beklendiği aktarıldı. İşte o haber ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ BASIN)
21 Eylül 2020 Pazartesi 18:14, Güncelleme 21.09.2020 18:23
Son dakika transfer haberi: Yılın transferi için Fenerbahçe'yi bekliyor