Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Mesut Özil sakatlandı! Mesut Özil sahayı böyle terk etti

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Mesut Özil sakatlandı! Mesut Özil sahayı böyle terk etti

Fenerbahçe son dakika haberleri: Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 2-1 yenildiği Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Fenerbahçe 1-0 gerideyken maçın 65. dakikasında Mesut Özil şoku yaşandı. Fredy'nin yaptığı faul sonrası yerde kalan Mesut Özil maça devam edemedi. Özil, sahayı sedyeyle terk ederken, ayak bileğinin döndüğü belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Mesut Özil sakatlandı! Mesut Özil sahayı böyle terk etti

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Mesut Özil sakatlandı! Mesut Özil sahayı böyle terk etti

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın 65. dakikasında ayak bileği dönen Mesut Özil, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Mesut Özil sakatlandı! Mesut Özil sahayı böyle terk etti

Sarı lacivertlilerde sakatlanan Mesut Özil, 67. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Mesut Özil sakatlandı! Mesut Özil sahayı böyle terk etti

Özil, sahayı sedyeyle terk ederken, ayak bileğinin döndüğü belirtildi.

İşte o anlar...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Mesut Özil sakatlandı! Mesut Özil sahayı böyle terk etti
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Mesut Özil sakatlandı! Mesut Özil sahayı böyle terk etti
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