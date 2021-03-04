GaleriFenerbahçeSon dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Mesut Özil sakatlandı! Mesut Özil sahayı böyle terk etti
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Mesut Özil sakatlandı! Mesut Özil sahayı böyle terk etti
Fenerbahçe son dakika haberleri: Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 2-1 yenildiği Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Fenerbahçe 1-0 gerideyken maçın 65. dakikasında Mesut Özil şoku yaşandı. Fredy'nin yaptığı faul sonrası yerde kalan Mesut Özil maça devam edemedi. Özil, sahayı sedyeyle terk ederken, ayak bileğinin döndüğü belirtildi.
04 Mart 2021 Perşembe 21:00, Güncelleme 04.03.2021 21:13
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Mesut Özil sakatlandı! Mesut Özil sahayı böyle terk etti