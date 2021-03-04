GaleriFenerbahçeSon dakika spor haberi: Mesut Özil boş kaleye kaçırdı taraftar çıldırdı
Son dakika spor haberi: Mesut Özil boş kaleye kaçırdı taraftar çıldırdı
Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 44. dakikasında sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil çok net pozisyonda topu auta gönderdi. Bu pozisyonun ardından sarı-laciverli taraftarlar adeta çıldırdı. İşte tepkiler...
04 Mart 2021 Perşembe 20:47, Güncelleme 04.03.2021 20:49
Son dakika spor haberi: Mesut Özil boş kaleye kaçırdı taraftar çıldırdı