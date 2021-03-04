Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Mesut Özil boş kaleye kaçırdı taraftar çıldırdı

Son dakika spor haberi: Mesut Özil boş kaleye kaçırdı taraftar çıldırdı

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 44. dakikasında sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil çok net pozisyonda topu auta gönderdi. Bu pozisyonun ardından sarı-laciverli taraftarlar adeta çıldırdı. İşte tepkiler...

Son dakika spor haberi: Mesut Özil boş kaleye kaçırdı taraftar çıldırdı

Son dakika spor haberi: Mesut Özil boş kaleye kaçırdı taraftar çıldırdı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Son dakika spor haberi: Mesut Özil boş kaleye kaçırdı taraftar çıldırdı

Mücadele Akdeniz temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sarı-lacivertli forma altında ilk golüne çok yaklaştı.

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Son dakika spor haberi: Mesut Özil boş kaleye kaçırdı taraftar çıldırdı

Mücadelenin 44. dakikasında Antalyaspor defansının büyük hatası sonrası topu önünde bulan tecrübeli oyuncunun ceza sahası içerisinden yaptığı vuruş direğin yanından dışarı çıktı.

Son dakika spor haberi: Mesut Özil boş kaleye kaçırdı taraftar çıldırdı

TARAFTAR ÇILDIRDI

Mesut Özil'in kaçırdığı golün ardından taraftar adeta çıldırdı.

Son dakika spor haberi: Mesut Özil boş kaleye kaçırdı taraftar çıldırdı

Sar-lacivertli taraftarlar Mesut Özil ile ilgili bir çok yorum paylaştı. İşte detaylar...

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