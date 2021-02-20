Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe! İşte Fenerbahçe-Göztepe maçı muhtemel 11'leri

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe! İşte Fenerbahçe-Göztepe maçı muhtemel 11'leri

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de heyecan 26. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe sahasında İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler hesaplarını mutlak 3 puan üzerine kurarken, sakatlığını atlatan Pelkas'ın da sahada olup olmayacağı merak edilen konulardan biri. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Göztepe maçı 11'i ve karşılaşmaya dair detaylar... (FB haberi)