Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe! İşte Fenerbahçe-Göztepe maçı muhtemel 11'leri

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe! İşte Fenerbahçe-Göztepe maçı muhtemel 11'leri

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de heyecan 26. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe sahasında İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler hesaplarını mutlak 3 puan üzerine kurarken, sakatlığını atlatan Pelkas'ın da sahada olup olmayacağı merak edilen konulardan biri. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Göztepe maçı 11'i ve karşılaşmaya dair detaylar... (FB haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe! İşte Fenerbahçe-Göztepe maçı muhtemel 11'leri

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe! İşte Fenerbahçe-Göztepe maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Göztepe, 26. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe! İşte Fenerbahçe-Göztepe maçı muhtemel 11'leri

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe! İşte Fenerbahçe-Göztepe maçı muhtemel 11'leri

Ligde son 5 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, 26. haftaya 11. sırada girdi. Bu sezon şimdiye kadar 12 deplasman maçında 10 puan toplayan Göztepe, dış sahada sadece Demir Grup Sivasspor ve İttifak Holding Konyaspor'u mağlup etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe! İşte Fenerbahçe-Göztepe maçı muhtemel 11'leri

Bu sezon İstanbul'da çıktığı 4 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir'le golsüz berabere kaldı. Son antrenmanını bugün İzmir'de gerçekleştirecek Göztepe'de eksik oyuncu bulunmuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe! İşte Fenerbahçe-Göztepe maçı muhtemel 11'leri

Son 11 müsabakada sadece derbi maçta Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, ilk devrede İzmir'deki müsabakada Göztepe'yi 3-2 yenmişti.

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