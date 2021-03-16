Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıfır kupanın bedeli tam 225 milyon Euro...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıfır kupanın bedeli tam 225 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe son olarak sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda zorlu maçlardan galip ayrılan sarı-lacivertlilerin Ülker Stadyumu kabusu bu karşılaşmada da sürdü ve zorlu karşılaşma konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Son 6 yıldır kupaya hasret kalan Fenerbahçe'de bu yenilginin ardından şampiyonluk yarışında büyük bir yara alındı. Kupada Başakşehir'e elenen ve Süper Lig'e de havlu atmak üzere olan sarı-lacivertlilerde ortaya çıkan rakam ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıfır kupanın bedeli tam 225 milyon Euro...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıfır kupanın bedeli tam 225 milyon Euro...

Kupaya çeyrek finalde havlu atan sarı lacivertli takım, ligde de son Gençlerbirliği mağlubiyetiyle şampiyonluk şansını neredeyse mucizelere bırakmış durumda. Zira 1 maçı eksik olan lider Beşiktaş'ın 5, ikinci sıradaki Galatasaray'ın 3 puan gerisindeler.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıfır kupanın bedeli tam 225 milyon Euro...

Üstelik takımın sergilediği futbol kimseye ümit vermiyor. Fenerbahçe adına daha üzücü tablo ise transfere harcanan para ve her yıl giderek artan borç.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıfır kupanın bedeli tam 225 milyon Euro...

FUTBOLCULARA 215 MİLYON EURO
Ali Koç başkanlığındaki 3. sezonunu yaşayan Fenerbahçe, her yıl silbaştan takım kurdu. 2018-19 sezonunda 16, 2019-20'de 14, bu sezon ise tam 22 futbolcu transfer edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıfır kupanın bedeli tam 225 milyon Euro...

Üç sezonda alınan 52 oyuncunun sadece bonservis ve kira bedellerine en az 65 milyon Euro ödendi (bazılarının kira bedeli açıklanmadı).

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıfır kupanın bedeli tam 225 milyon Euro...

Oyunculara ödenen ücretler bunun çok daha fazlası. Fenerbahçe uzun süredir futbolculara ödediği paraları açıklamıyor.

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