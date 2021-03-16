Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıfır kupanın bedeli tam 225 milyon Euro...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıfır kupanın bedeli tam 225 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe son olarak sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda zorlu maçlardan galip ayrılan sarı-lacivertlilerin Ülker Stadyumu kabusu bu karşılaşmada da sürdü ve zorlu karşılaşma konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Son 6 yıldır kupaya hasret kalan Fenerbahçe'de bu yenilginin ardından şampiyonluk yarışında büyük bir yara alındı. Kupada Başakşehir'e elenen ve Süper Lig'e de havlu atmak üzere olan sarı-lacivertlilerde ortaya çıkan rakam ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...