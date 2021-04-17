Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe farkı eritmek istiyor! İşte muhtemel Başakşehir maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe farkı eritmek istiyor! İşte muhtemel Başakşehir maçı 11'i

Süper Lig'in 35. haftası tam gaz sürüyor. Lider Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kalırken, en yakın takipçisi Fenerbahçe için Başakşehir karşısında oynayacağı mücadelede daha da önem kazanmış durumda. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu takıma son taktiklerini verirken, sahaya süreceği ilk 11'ini de belirledi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Medipol Başakşehir maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe farkı eritmek istiyor! İşte muhtemel Başakşehir maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe farkı eritmek istiyor! İşte muhtemel Başakşehir maçı 11'i

Süper Lig'in 35. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir, sahasında zorlu rakibi Fenerbahçe ile Süper Lig tarihinde 30. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe farkı eritmek istiyor! İşte muhtemel Başakşehir maçı 11'i

Daha önce 29 maçta karşılaşan iki takım arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe 14 kez galip gelirken, Başakşehir 11 maçta kazanan taraf oldu. Geride kalan 4 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe farkı eritmek istiyor! İşte muhtemel Başakşehir maçı 11'i

Lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada mutlak galibiyet isteyen Belözoğlu'nun öğrencileri, son hazırlıklarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe farkı eritmek istiyor! İşte muhtemel Başakşehir maçı 11'i

Sarı Lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Gökhan Gönül ve Sadık Çiftpınar'ın Baykuşlara karşı forma giymesi beklenmiyor. Diğer taraftan Kadıköy Temsilcisinde kart cezalısı isim bulunmuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe farkı eritmek istiyor! İşte muhtemel Başakşehir maçı 11'i

Başakşehir'de ise 8 sakat isim can sıkıyor. Ev sahibi ekipte Bolingoli, Hasan Ali, Junior Caiçara, Leo Duarte, Mert Günok, Skrtel, Ömer Ali Şahiner ve Rafael sarı-lacivertlilere karşı forma giyemeyecek.

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