GaleriFenerbahçeSon dakika spor haberi: Fenerbahçe farkı eritmek istiyor! İşte muhtemel Başakşehir maçı 11'i
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe farkı eritmek istiyor! İşte muhtemel Başakşehir maçı 11'i
Süper Lig'in 35. haftası tam gaz sürüyor. Lider Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kalırken, en yakın takipçisi Fenerbahçe için Başakşehir karşısında oynayacağı mücadelede daha da önem kazanmış durumda. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu takıma son taktiklerini verirken, sahaya süreceği ilk 11'ini de belirledi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Medipol Başakşehir maçı 11'i
Giriş Tarihi: 17.04.2021 14:45 , Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 15:13
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe farkı eritmek istiyor! İşte muhtemel Başakşehir maçı 11'i