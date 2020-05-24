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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu sahibini buldu! İşte geleceği tarih...
Bu sezon yaşadığı kayıplar sonrası şampiyonluk yarışından oldukça uzaklaşan Fenerbahçe'de, tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı. Yaşanan bu ayrılık sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler için bir çok isim gündeme gelmişti. Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu sahibini bulurken yeni hocanın geliş tarihi de belli oldu. İşte yaşanan son gelişmenin detayları...
24 Mayıs 2020 Pazar 15:30
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Fenerbahçe Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla girmiş ve yaz transfer döneminde adından söz ettirecek transferlere imza atmıştı.
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Luiz Gustavo, Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Garry Rodrigues gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında taraftarının beklentilerini karşılamıştı.
Devre arasında taraftarların beklediği transferleri yapamayan sarı-lacivertliler, kadrosuna bir tek Simon Falette'yi kadrosuna katabilmişti.
İkinci yarının başlamasıyla birlikte üst üste puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışından uzaklaşmıştı.
Kadıköy'de Galatasaray'a 21 yıl sonra yenilmesiyle birlikte Sarı Kanarya adeta dibi görmüştü.