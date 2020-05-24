Bu sezon yaşadığı kayıplar sonrası şampiyonluk yarışından oldukça uzaklaşan Fenerbahçe'de, tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı. Yaşanan bu ayrılık sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler için bir çok isim gündeme gelmişti. Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu sahibini bulurken yeni hocanın geliş tarihi de belli oldu. İşte yaşanan son gelişmenin detayları...