GaleriFenerbahçeSon dakika Fenerbahçe haberi: Bu takas çok konuşulur! Frey gidiyor Süper Lig'in yıldızı geliyor
Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu takas çok konuşulur! Frey gidiyor Süper Lig'in yıldızı geliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezona bomba transferlerle giren sarı-lacivertliler Vedat Muriqi ve Jailson'un satışının ardından transferde gaza bastı ve Süper Lig'in yıldız ismi için devreye girdi. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için Frey'i de takasta kullanmaya karar verdi. İşte o isim ve son detaylar...
19 Eylül 2020 Cumartesi 12:07, Güncelleme 19.09.2020 12:33
Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu takas çok konuşulur! Frey gidiyor Süper Lig'in yıldızı geliyor