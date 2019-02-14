Slimani golü attı teklifi reddetti! - Fotomaç
14 Şubat 2019, Perşembe
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Slimani golü attı teklifi reddetti!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Zenit maçı öncesi Slimani'nin farklı bir oyun sergileyebileceğini vurgulamış, yıldız futbolcu da golünü atarak hocasının sözlerini haklı çıkarmıştı. Slimani, maçtan sonra gol attığı gerekçesiyle gelen teklifi ise reddetti...
14 Şubat 2019 Perşembe 10:23 Güncelleme: 14.02.2019 10:23
Slimani golü attı teklifi reddetti!

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit'e karşı sağlanan 1-0'lık galibiyetin ardından gözler Islam Slimani'ye çevrildi.

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Slimani golü attı teklifi reddetti!

Galibiyet golünü kaydeden Cezayirli oyuncu, bir anda hayata geri döndü.

Slimani golü attı teklifi reddetti!

Slimani'nin Zenit maçında biraz da mecburiyetten oynatılması gerçeği bilinse de işin detayında farklı durumlar yatıyor.

Slimani golü attı teklifi reddetti!

Göreve geldiği günden bu yana tecrübeli golcüyle iyi bir iletişimi olan teknik direktör Ersun Yanal, en sıkıntılı anlarda bile diyaloğunu hiç koparmadı.

Slimani golü attı teklifi reddetti!

Devre arası transfer döneminde başka kulüplerle görüşmesi için izin dahi verilen Slimani'ye karşı Yanal hiç sırtını dönmedi.

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