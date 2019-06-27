Skrtel'den sürpriz karar! İşte yeni takımı

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıran Sarı-Lacivertlilerde, takımdan ayrılması beklenen Skrtel'in yeni adresi de belli oldu...
27 Haziran 2019 Perşembe 15:43
Güncelleme: 27.06.2019 15:54
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Gelecek sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği sürüyor.
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Sözleşmesi sona eren isimlerle yollarını ayıran olan sarı-lacivertlilerde, Skrtel'in durumu belirsizliğini koruyordu.
Fenerbahçe, yola devam etmek istediği Slovak yıldıza 1 1 yıllık sözleşme teklif etmişti.
Bu teklifi reddeden Skrtel 2 1 yıllık sözleşmede diretince görüşmeler kopma noktasına geldi.
Bu gelişme üzerine menajerine takım bulmasını söyleyen Skrtel'in yeni adresi de netleşmek üzere.