Şimdi kazanma vakti! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor 11'i
Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Fenerbahçe, Kadıköy'de 19.00'da Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Bu kritik maç öncesi Ersun Yanal 11'ini belirledi...
1 Mart 2019 Cuma 23:26
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Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe bu akşam Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
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Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında 3-0'dan geri dönerek moral tazeleyen sarı-lacivertliler, kazanıp hem düşme hattından uzaklaşmak hem de 3 haftalık galibiyet hasretine (2 beraberlik, 1 mağlubiyet) son vermek için sahaya çıkacak.
Kanarya karşılaşma öncesi 25 puanla 14'üncü sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 28 puanla 12'nci durumda.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Çaykur Rizespor maçı öncesi oyuncularına 3 puan ikazında bulundu.