Şimdi kazanma vakti! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor 11'i - Fotomaç
01 Mart 2019, Cuma
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Şimdi kazanma vakti! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor 11'i

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Fenerbahçe, Kadıköy'de 19.00'da Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Bu kritik maç öncesi Ersun Yanal 11'ini belirledi...
1 Mart 2019 Cuma 23:26
Şimdi kazanma vakti! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor 11'i

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe bu akşam Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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Şimdi kazanma vakti! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor 11'i

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında 3-0'dan geri dönerek moral tazeleyen sarı-lacivertliler, kazanıp hem düşme hattından uzaklaşmak hem de 3 haftalık galibiyet hasretine (2 beraberlik, 1 mağlubiyet) son vermek için sahaya çıkacak.

Şimdi kazanma vakti! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor 11'i

Kanarya karşılaşma öncesi 25 puanla 14'üncü sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 28 puanla 12'nci durumda.

Şimdi kazanma vakti! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor 11'i

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Şimdi kazanma vakti! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor 11'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Çaykur Rizespor maçı öncesi oyuncularına 3 puan ikazında bulundu.

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