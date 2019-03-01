Şimdi kazanma vakti! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor 11'i

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında 3-0'dan geri dönerek moral tazeleyen sarı-lacivertliler, kazanıp hem düşme hattından uzaklaşmak hem de 3 haftalık galibiyet hasretine (2 beraberlik, 1 mağlubiyet) son vermek için sahaya çıkacak.