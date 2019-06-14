Sevilla'dan Fenerbahçe'ye çılgın teklif! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Sevilla'dan Fenerbahçe'ye çılgın teklif!

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye çılgın teklif!

İspanyol basını Sevilla'nın transfer etmek istediği Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye çılgın bir teklif yaptığını yazdı. Öyle ki Fenerbahçe bu teklifle hem kasasına hatrı sayılır bir para koyacak hem de stoper sorununu çözecek. İşte o teklif ve Eljif'in menajerinin transfer açıklaması...

14 Haziran 2019 Cuma 12:07 Güncelleme: 14.06.2019 12:07
Sevilla'dan Fenerbahçe'ye çılgın teklif!

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da takımdaki futbolculara gelen teklifler dikkat çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sevilla'dan Fenerbahçe'ye çılgın teklif!

Bu isimlerin başında gelen Eljif Elmas için son olarak Sevilla iddiası ortaya atıldı.

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye çılgın teklif!

İspanyol kulübünün, Fenerbahçe ile temasa geçerek çılgın bir teklif yaptığı iddia edildi.

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye çılgın teklif!

KJAER PİYANGOSU

İtalyan takımlarıyla birlikte İngiltere'den de teklifler aldığı iddia edilen Eljif Elmas için son olarak ciddi bir teklifin de Sevilla'dan yapıldığı iddia edildi.

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye çılgın teklif!

İspanyol basınından El Decano'da yer alan habere göre genç futbolcu için Sevilla'nın 15 milyon euro ve Simon Kjaer'i önerdiği belirtildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN