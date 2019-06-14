Sevilla'dan Fenerbahçe'ye çılgın teklif!

İspanyol basını Sevilla'nın transfer etmek istediği Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye çılgın bir teklif yaptığını yazdı. Öyle ki Fenerbahçe bu teklifle hem kasasına hatrı sayılır bir para koyacak hem de stoper sorununu çözecek. İşte o teklif ve Eljif'in menajerinin transfer açıklaması...
14 Haziran 2019 Cuma 12:07
Güncelleme: 14.06.2019 12:07
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Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da takımdaki futbolculara gelen teklifler dikkat çekiyor.
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Bu isimlerin başında gelen Eljif Elmas için son olarak Sevilla iddiası ortaya atıldı.
İspanyol kulübünün, Fenerbahçe ile temasa geçerek çılgın bir teklif yaptığı iddia edildi.
KJAER PİYANGOSU
İtalyan takımlarıyla birlikte İngiltere'den de teklifler aldığı iddia edilen Eljif Elmas için son olarak ciddi bir teklifin de Sevilla'dan yapıldığı iddia edildi.
İspanyol basınından El Decano'da yer alan habere göre genç futbolcu için Sevilla'nın 15 milyon euro ve Simon Kjaer'i önerdiği belirtildi.