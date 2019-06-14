Sevilla'dan Fenerbahçe'ye çılgın teklif!

İspanyol basını Sevilla'nın transfer etmek istediği Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye çılgın bir teklif yaptığını yazdı. Öyle ki Fenerbahçe bu teklifle hem kasasına hatrı sayılır bir para koyacak hem de stoper sorununu çözecek. İşte o teklif ve Eljif'in menajerinin transfer açıklaması...