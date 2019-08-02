Şenol Güneş'ten Fenerbahçe yorumu!

Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Avusturya kampında Beşiktaş'ın Udinese ile oynadığı hazırlık maçını takip etti. Şenol Güneş burada kulüp başkanları ve yöneticilerle bir araya gelerek sohbet gerçekleştirdi. Güneş, sohbette Abdullah Avcı ile ilgili görüşlerini dile getirirken Fenerbahçe'nin transferdeki ihtiyaçlarına da değindi. İşte o açıklamalar...

2 Ağustos 2019 Cuma 23:16 Güncelleme: 02.08.2019 23:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





