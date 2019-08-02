Şenol Güneş'ten Fenerbahçe yorumu!

Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Avusturya kampında Beşiktaş'ın Udinese ile oynadığı hazırlık maçını takip etti. Şenol Güneş burada kulüp başkanları ve yöneticilerle bir araya gelerek sohbet gerçekleştirdi. Güneş, sohbette Abdullah Avcı ile ilgili görüşlerini dile getirirken Fenerbahçe'nin transferdeki ihtiyaçlarına da değindi. İşte o açıklamalar...
2 Ağustos 2019 Cuma 23:16
Güncelleme: 02.08.2019 23:16
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A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş'ten samimi açıklamalar geldi.
İşte Güneş'in açıklamalarından öne çıkan satır başları...
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ABDULLAH AVCI SÖZLERİ
"Abdullah Hoca'yla oyuncu olarak da beraber çalıştım ben hoca olduğum zaman.
Daha sonra da birlikte çalıştık. Hepsi Türkiye'yi temsil ediyor, biz de Türkiye'yi temsil ediyoruz.
Kulüpler bizim için önemli. Beşiktaş'ta 4 senem geçti. Ayrıca onun da özel bir tarafı var.
Oyuncuları ve hocayı gördüm. Kendilerine bu sezon için başarılar diledim."