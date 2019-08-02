Şenol Güneş'ten Fenerbahçe yorumu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe yorumu!

Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Avusturya kampında Beşiktaş'ın Udinese ile oynadığı hazırlık maçını takip etti. Şenol Güneş burada kulüp başkanları ve yöneticilerle bir araya gelerek sohbet gerçekleştirdi. Güneş, sohbette Abdullah Avcı ile ilgili görüşlerini dile getirirken Fenerbahçe'nin transferdeki ihtiyaçlarına da değindi. İşte o açıklamalar...
2 Ağustos 2019 Cuma 23:16 Güncelleme: 02.08.2019 23:16
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe yorumu!

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş'ten samimi açıklamalar geldi.

İşte Güneş'in açıklamalarından öne çıkan satır başları...

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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe yorumu!

ABDULLAH AVCI SÖZLERİ

"Abdullah Hoca'yla oyuncu olarak da beraber çalıştım ben hoca olduğum zaman.

Şenol Güneş'ten Fenerbahçe yorumu!

Daha sonra da birlikte çalıştık. Hepsi Türkiye'yi temsil ediyor, biz de Türkiye'yi temsil ediyoruz.

Şenol Güneş'ten Fenerbahçe yorumu!

Kulüpler bizim için önemli. Beşiktaş'ta 4 senem geçti. Ayrıca onun da özel bir tarafı var.

Şenol Güneş'ten Fenerbahçe yorumu!

Oyuncuları ve hocayı gördüm. Kendilerine bu sezon için başarılar diledim."

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