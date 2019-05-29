Şampiyonlar Ligi'nde finale Comolli damgası!

"SUAREZ'İ KEŞFEDEN ADAMI GETİRDİ"

Comolli'nin görevlendirdiği Tottenham gözlemci şefi Steve Hitchen'in, Liverpool'un Suarez transferinde öncü isim olduğu, oyuncuyu Groningen'den bu yana takip ettiği kaydedilirken, Comolli, "Bu yüzden biz başak birine değil, ona odaklandık. Steven'in yaptığı tam olarak buydu. Suarez de inanılmaz başarılı oldu ve Liverpool'u tekrar haritaya soktu. Liverpool'da her şeyi başlatan kıvılcımı o ateşledi" şeklinde mesaj yolluyor.