Şampiyonlar Ligi'nde finale Comolli damgası!
"COMOLLI'NİN DEVLER LİGİ'NE ETKİSİ"
Independent'ın Comolli için hazırladığı özel dosya, "Comolli'nin Liverpool'dan gönderilmesinin üzerinden 7 yıl, Tottenham'dan ayrılığının üzerinden ise 11 yıl geçti. Bu iki çok iyi yönetilen takım Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaştığında, Comolli'nin de etkileri hissedilecek" yorumu ile başlıyor.
"İKİ TAKIMDA DA YAPIYI KURAN ADAM"
Tottenham'da Danny Rose, Liverpool'a Jordan Henderson trasnferlerinde Comolli'nin payı olduğu, Hugo Lloris transferinde de çok ciddi bir etkisi olduğu vurgulanırken bununla birlikte, Comolli'nin iki kulüpte de "karar verici" isimleri belirleyen yönetici olduğu kaydediliyor ve Tottenham'ın baş gözlemcisi Steve Hitchen'i, Liverpool'un sportif direktörü ve araştırma kurulu başkanı Ian Graham'ı görevlendiren ismin de Fenerbahçe'nin sportif direktörünün olduğu ifade ediliyor.
"SUAREZ'İ KEŞFEDEN ADAMI GETİRDİ"
Comolli'nin görevlendirdiği Tottenham gözlemci şefi Steve Hitchen'in, Liverpool'un Suarez transferinde öncü isim olduğu, oyuncuyu Groningen'den bu yana takip ettiği kaydedilirken, Comolli, "Bu yüzden biz başak birine değil, ona odaklandık. Steven'in yaptığı tam olarak buydu. Suarez de inanılmaz başarılı oldu ve Liverpool'u tekrar haritaya soktu. Liverpool'da her şeyi başlatan kıvılcımı o ateşledi" şeklinde mesaj yolluyor.
"HENDERSON TRANSFERİ ELEŞTİRİLDİ"
Comolli'nin görevdeyken Liverpool'daki hatalı hamlelerinin, Andy Carroll, Charlie Adam ve Stevart Downng transferleri, işine mal olduğu, ancak 22 milyon euro ödenen Jordan Henderson'ın da oldukça değerli bir hamle olduğu, üst düzey bir oyuncu olarak öne çıktığı vurgulandı.