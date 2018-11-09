Sampaoliden Fenerbahçe açıklaması! Yalanlamalarına üzüldük

Sampaoli'den Fenerbahçe açıklaması! "Yalanlamalarına üzüldük"
Fenerbahçe'nin listesindeki Sampaoli'den, Fenerbahçe'ye tepki
9 Kasım 2018 Cuma, 17:45:07
Güncelleme: 17:47:03
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe tarafından bugün yapılan yalanlama üzerine Arjantinli Teknik Direktör Jorge Sampaoli cephesinden açıklama geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sampaoli'nin basın sorumlusu Sche, "Böyle şeyler maalesef her yerde oluyor. Yalanlamalarına üzüldük" dedi.
Fenerbahçe, Teknik Direktör Phillip Cocu'nun görevine son verdikten sonra listenin ilk sırasına Arjantinli Teknik Direktör Jorge Sampaoli'yi almış ve Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes ile görüşmelere başlamıştı.
Galatasaray derbisinden önce başlayan görüşmeler bu hafta başına kadar sürmüş ancak, Erwin Koeman'ın performansının da beklenilmesine karar verilmişti.
Koeman'ın Galatasaray ve Anderlecht karşılaşmalarında aldığı sonuçların ardından Hollandalı teknik adamla yola devam etmeye karar veren sarı-lacivertliler, bugün yapılan açıklamayla birlikte Jorge Sampaoli'yle herhangi bir temaslarının olmadığını açıklayarak çıkan haberleri yalanlamıştı.