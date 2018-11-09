Sampaoliden Fenerbahçe açıklaması! Yalanlamalarına üzüldük - Galeri - Fotomaç
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Sampaoli'den Fenerbahçe açıklaması! "Yalanlamalarına üzüldük"

    Fenerbahçe'nin listesindeki Sampaoli'den, Fenerbahçe'ye tepki
    9 Kasım 2018 Cuma, 17:45:07 Güncelleme: 17:47:03
    Sampaoliden Fenerbahçe açıklaması! Yalanlamalarına üzüldük

    Fenerbahçe tarafından bugün yapılan yalanlama üzerine Arjantinli Teknik Direktör Jorge Sampaoli cephesinden açıklama geldi.

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    Sampaoliden Fenerbahçe açıklaması! Yalanlamalarına üzüldük

    Sampaoli'nin basın sorumlusu Sche, "Böyle şeyler maalesef her yerde oluyor. Yalanlamalarına üzüldük" dedi.

    Sampaoliden Fenerbahçe açıklaması! Yalanlamalarına üzüldük

    Fenerbahçe, Teknik Direktör Phillip Cocu'nun görevine son verdikten sonra listenin ilk sırasına Arjantinli Teknik Direktör Jorge Sampaoli'yi almış ve Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes ile görüşmelere başlamıştı.

    Sampaoliden Fenerbahçe açıklaması! Yalanlamalarına üzüldük

    Galatasaray derbisinden önce başlayan görüşmeler bu hafta başına kadar sürmüş ancak, Erwin Koeman'ın performansının da beklenilmesine karar verilmişti.

    Sampaoliden Fenerbahçe açıklaması! Yalanlamalarına üzüldük

    Koeman'ın Galatasaray ve Anderlecht karşılaşmalarında aldığı sonuçların ardından Hollandalı teknik adamla yola devam etmeye karar veren sarı-lacivertliler, bugün yapılan açıklamayla birlikte Jorge Sampaoli'yle herhangi bir temaslarının olmadığını açıklayarak çıkan haberleri yalanlamıştı.

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