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Rizespor maçında Fenerbahçe taraftarı onun adını haykırdı! Transfer...
Süper Lig'de ilk devrenin son maçına Rizespor deplasmanında çıkan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek hem dış sahadaki olumsuz tabloya son verdi hem de ikinci yarı öncesi moral depoladı. Takımlarını desteklemeye gelen sarı-lacivertli taraftarlar ise kulübün transfer gündemindeki o isim için tezahüratta bulundu...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
30 Aralık 2019 Pazartesi 09:58
Güncelleme: 30.12.2019 09:58
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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u Deniz Türüç ve Jailson'un golleriyle 2-1 mağlup ederek devreye moralli girdi.
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Sarı-lacivertli takım bu galibiyetle ayrıca deplasmanlarda ortaya çıkan olumsuz tabloyu da bir nebze olsun tersine çevirmeyi başardı. Maçta ön plana çıkan bir olay daha vardı...
ÇaykurDidiStadyumu'nda takımlarını desteklemeye gelen Fenerbahçeli taraftarlar, tribünde kulübün transfer gündeminde bulunan İsviçreli futbolcu RicardoRodriguez'in adını haykırdılar.
Milan forması giyen deneyimli sol bekin transfer edilmesini isteyen taraftarlar, bir süre oyuncunun adına tezahüratta bulundular. Bu durum İtalyanların da dikkatini çekti.
İtalyan basınından Calciomercato adlı site sütunlarına taşıdığı detayı, "Fenerbahçe taraftarı maç boyunca RicardoRodriguez'in adını söyledi" ifadeleriyle verdi.