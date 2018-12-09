Rıdvan Dilmen patladı: Burası Fenerbahçe, pideci mi! - Galeri - Fotomaç
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Rıdvan Dilmen patladı: "Burası Fenerbahçe, pideci mi!"
Spor yazarı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ligin 15. haftasında Akhisar'a 3-0 yenildiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
9 Aralık 2018 Pazar, 21:29:42
Güncelleme: 21:32:53
Spor yazarı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ligin 15. haftasında Akhisar'a 3-0 yenildiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Canlı yayında Fenerbahçe'ye sert eleştirilerde bulunan Dilmen'in yorumlarından satır başları şöyle:
"Ben, ligde sondan 3. takıma karşı, Fenerbahçe'yi favori göremiyorum. Çubuklu forma giysinler de, Fenerbahçe zannetsinler bari. İnsanlar kahroldu."
"Milyonlarca insan kan ağlıyor. Bırakın 7-8 yaşındaki çocuğu, 55-56 yaşındaki Fenerbahçeli bile böyle bir şeyle karşılaşmamış."
"Fenerbahçe tarihine çamur harflerle bugün koyulacak. Küme düşme, final maçı gibi laflar, tarihe geçecek."