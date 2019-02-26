Rıdvan Dilmen: "Kovulma hamlesidir"
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Beşiktaş'ın ilk yarıyı 3-0 önde kapattığı maçta Fenerbahçe ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza atarak durumu 3-3'e getirdi ve deplasmanda bir puanı kaptı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen unutulmazlar arasına giren maçı yorumladı...
Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk oldu. Fenerbahçe, ilk yarısını 3-0 geride kapadığı maçta ikinci yarıda attığı gollerle Beşiktaş'la 3-3 berabere kaldı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı NTV'de değerlendirdi ve çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Dilmen'in dev maça dair yorumları...
"GÜNEŞ'İN 2 OYUNCU DEĞİŞTİRMESİ GEREKİYORDU"
"İkinci yarıda Ersun Yanal 'ya herro ya merro' dedi. Ayew sahada, Valbuena sahada, Zajc sahada, Soldado sahada, Tolgay da zaman zaman dönmüyor. Ama 3-1'de Şenol Güneş'in maçta uyuması...Mesela Fenerbahçe'yi uyandırdı o gol. 55'te [Fenerbahçe] attığında, o 6 dakika var ya... 3-1'i gördüğünde [Şenol Güneş'in] hemen 2 oyuncu değiştirmesi gerekiyordu."
"YANAL'IN HAMLESİ KOVULMA HAMLESİDİR"
"Ersun Yanal kötü 11'le çıktı ki karşılığını aldı. Stratejileri de doğru değildi. Fakat hamlesi kovulma hamlesidir ama hangi pozisyonda? Çok iyi değildi Beşiktaş. Bu hamlesi, kuvvetli Beşiktaş olmuş olsa farka gidecek hamledir. Fakat gördük ki, Fenerbahçe ikinci yarının başında geliyor ve Fenerbahçe'nin golü atması Şenol Güneş'i uyandırmalıydı."