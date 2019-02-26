Rıdvan Dilmen: 'Kovulma hamlesidir' - Fotomaç
26 Şubat 2019, Salı
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Rıdvan Dilmen: "Kovulma hamlesidir"

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Beşiktaş'ın ilk yarıyı 3-0 önde kapattığı maçta Fenerbahçe ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza atarak durumu 3-3'e getirdi ve deplasmanda bir puanı kaptı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen unutulmazlar arasına giren maçı yorumladı...

26 Şubat 2019 Salı 10:27 Güncelleme: 26.02.2019 10:37
Rıdvan Dilmen: Kovulma hamlesidir

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk oldu. Fenerbahçe, ilk yarısını 3-0 geride kapadığı maçta ikinci yarıda attığı gollerle Beşiktaş'la 3-3 berabere kaldı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı NTV'de değerlendirdi ve çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Dilmen'in dev maça dair yorumları...

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Rıdvan Dilmen: Kovulma hamlesidir

"FENERBAHÇE'NİN ÇOK KÖTÜLÜĞÜNDEN"
"Ne 3-0'lık bir Beşiktaş oyunu vardı ne de 0-3'lük bir Fenerbahçe oyunu vardı. Evet Beşiktaş 3-0 önde kapattı ama daha iyi oynayıp gol atamadığı maçlar oldu. İlk yarıda Fenerbahçe'nin koruduğu yarı alanda rezalet bir Fenerbahçe."

Rıdvan Dilmen: Kovulma hamlesidir

"Bu, Beşiktaş'ın çok mu iyiliğinden Fenerbahçe'nin çok mu kötü oluşundan? Beşiktaş'ın -çok değil- iyiliğinden, Fenebahçe'nin çok kötülüğünden."

Rıdvan Dilmen: Kovulma hamlesidir

"GÜNEŞ'İN 2 OYUNCU DEĞİŞTİRMESİ GEREKİYORDU"
"İkinci yarıda Ersun Yanal 'ya herro ya merro' dedi. Ayew sahada, Valbuena sahada, Zajc sahada, Soldado sahada, Tolgay da zaman zaman dönmüyor. Ama 3-1'de Şenol Güneş'in maçta uyuması...Mesela Fenerbahçe'yi uyandırdı o gol. 55'te [Fenerbahçe] attığında, o 6 dakika var ya... 3-1'i gördüğünde [Şenol Güneş'in] hemen 2 oyuncu değiştirmesi gerekiyordu."

Rıdvan Dilmen: Kovulma hamlesidir

"Nasıl Fenerbahçe 3-0'ken 2 oyuncu değiştirdi... Medel'i orta sahaya, Caner'i Güven'in olduğu bölgeye soksa... Tamam 3-0'dan oyuncu değiştirmemek olabilir ama 3-1'i görünce, Fenerbahçe riski de almış, ondan sonra saldırarak değil koruyarak 4'e, 5'e gidersiniz."

Rıdvan Dilmen: Kovulma hamlesidir

"YANAL'IN HAMLESİ KOVULMA HAMLESİDİR"
"Ersun Yanal kötü 11'le çıktı ki karşılığını aldı. Stratejileri de doğru değildi. Fakat hamlesi kovulma hamlesidir ama hangi pozisyonda? Çok iyi değildi Beşiktaş. Bu hamlesi, kuvvetli Beşiktaş olmuş olsa farka gidecek hamledir. Fakat gördük ki, Fenerbahçe ikinci yarının başında geliyor ve Fenerbahçe'nin golü atması Şenol Güneş'i uyandırmalıydı."

Rıdvan Dilmen: Kovulma hamlesidir

"BU TAKIM HEP FENERBAHÇE OLUYOR"
"Derbilerde önemli geri dönüşler olmuştur. Ama bu takım hep Fenerbahçe oluyor. Enteresan bir şey var. Oyuncular değişiyor ama hep böyle."

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