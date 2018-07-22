Phillip Cocu kararını verdi! Josef de Souza... - Galeri - Fotomaç
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    Phillip Cocu kararını verdi! Josef de Souza...

    22 Temmuz 2018 Pazar, 10:40:03 Güncelleme: 10:40:34
    Phillip Cocu kararını verdi! Josef de Souza...
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    Phillip Cocu kararını verdi! Josef de Souza...

    Geçtiğimiz sezon West Ham United'a transferi son anda gerçekleşmeyen Josef'e İngiliz ekibi Watford geçtiğimiz günlerde teklif yapmıştı.

    Phillip Cocu kararını verdi! Josef de Souza...
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    Phillip Cocu kararını verdi! Josef de Souza...

    Ancak teknik direktör Phillip Cocu, hazırlık kampında çok iyi performans gösteren ve takımda direkt oynatmayı planladığı Josef için yönetime "Takımda kalacak. Ona ihtiyacım var" raporunu verdi.

    Phillip Cocu kararını verdi! Josef de Souza...
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    Phillip Cocu kararını verdi! Josef de Souza...

    Bunun üzerine Fener yönetimi ve sportif direktör Damien Comolli 1 yıllık sözleşmesi kalan Josef'in sezon sonunda bedavaya başka bir takıma gitmesinin önüne geçmek için Brezilyalı futbolcuya 3 yıllık yeni sözleşme teklif etme kararı aldı.

    Phillip Cocu kararını verdi! Josef de Souza...
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    Phillip Cocu kararını verdi! Josef de Souza...

    Josef ile en kısa sürede msaya oturulacağı, Brezilyalı futbolcunun makul bir iyileştirme karşılığında 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. (Takvim)

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