Phillip Cocu ilk takviyeyi yaptı! Boris Rapaic... (10 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)

FENER'DEN FLAŞ HAMLE: EL HADDADİ!

İspanyol medyasından Fenerbahçe ile ilgili flaş transfer iddiası... İspanyollar, Sarı-Lacivertliler'in Barcelona'nın 22 yaşındaki kanat forveti Munir El Haddadi'yi kiralamak istediğini iddia ettiler. haberde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Barcelona ile olan yakın ilişkilerinden de bahsedildi. Ayrıca Fransız Sportif Direktör Damien Comolli'nin bu transfer için Barcelonalı yetkililerle görüştüğünün de altı çizildi.

?Barcelona altyapısının ürünü

Barcelona, El Haddadi'nin 22 yaşında olmasından ötürü oyuncuyu bu sene de kiralamak istiyor. Geçen sezon İspanyol ekiplerinden Alaves'e kiralanan Fas asıllı İspanyol futbolcunun bu sezon ise yurt dışına kiralanacağı belirtiliyor. Barcelona altyapısının ürünü olan genç oyuncu, çabukluğu ve top tekniğiyle Fenerbahçe'nin aradığı kanat oyuncusu.?

Alaves'te 37 maçta 14 gol attı

Comolli'nin bu transfer için Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'dan onay aldığı da gelen bilgiler arasında. Munir El Haddadi, geçen sezon forma giydiği Alaves'te 37 karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu bu maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandırmayı başardı. El Haddadi, 37 maçta sadece 1 kez kırmızı kart gördü. (Takvim / 8 Temmuz)