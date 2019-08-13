Manchester City'nin yıldızı Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe transferde hız kazandı. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler birçok yıldız ile temas halinde. Görüştüğü isimlerle sona gelen Fenerbahçeli kurmaylar Manchester City'nin yıldız futbolcusunu kadroya katmak için girişimlere başladı. Bu transferde Alex de Souza da önemli rol oynayacak. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri...
13 Ağustos 2019 Salı 08:08
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında birçok yıldız ile temas halinde olan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi.
Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçeli kurmaylar 6 numara transferi için yoğun mesai harcıyor.
Fenerbahçe'de bu mevki için Gustavo ve Khedira isimleri ön plana çıkmıştı ancak sarı-lacivertlilerin asıl planının farklı olduğu bildirildi.
Kanarya, ön libero transferi için Manchester City'nin yıldızına gözünü dikti.