Kuyt'ın jübile maçında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı yıldızlar sahaya çıktı

Maçı izlemeye gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise Kuyt'ın başarılı bir kariyere sahip olduğunu söyledi. Kocaman, "Onun güzel tarafı, bulunduğu her yere değer katan biri olması. Mücadeleden vazgeçmeyen biri. Bir yıl beraber çalıştık ama inanılmaz biri. Bugün yaşanan güzel atmosfer onun için." ifadelerini kullandı.