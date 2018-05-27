Kuyt'ın jübile maçında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı yıldızlar sahaya çıktı
Kuyt'ın Hollanda'nın Rotterdam kentindeki De Kuip Stadı'nda yapılan jübile maçında, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in yanı sıra sarı-lacivertli eski oyuncular Cristian Baroni, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Selçuk Şahin, Moussa Sow, Pierre Webo, Pierre van Hooijdonk ve Robin van Persie de forma giydi.
Maçı izlemeye gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise Kuyt'ın başarılı bir kariyere sahip olduğunu söyledi. Kocaman, "Onun güzel tarafı, bulunduğu her yere değer katan biri olması. Mücadeleden vazgeçmeyen biri. Bir yıl beraber çalıştık ama inanılmaz biri. Bugün yaşanan güzel atmosfer onun için." ifadelerini kullandı.
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