Kolarov transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe...

Süper Lig'de zirve yarışına yeniden ortak olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler önceliğini sol bek bölgesine verirken, İtalya'dan Kolarov transferi ile ilgili son dakika haberi geldi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeler ve haberin detayları...

25 Aralık 2019 Çarşamba 11:20 Güncelleme: 25.12.2019 11:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





