Kolarov transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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Kolarov transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe...

Süper Lig'de zirve yarışına yeniden ortak olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler önceliğini sol bek bölgesine verirken, İtalya'dan Kolarov transferi ile ilgili son dakika haberi geldi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeler ve haberin detayları...
25 Aralık 2019 Çarşamba 11:20 Güncelleme: 25.12.2019 11:20
Kolarov transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe...

Beşiktaş galibiyetiyle zirve yarışına tekrardan dahil olan Fenerbahçe'de gözler transfer dönemine çevrildi...

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Kolarov transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe...

Orta saha ve yedek forvet için girişimlerde bulunan sarı-lacivertli ekip, sol bek transferi için de çalışmaları hızlandırdı.

Kolarov transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe...

Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

Kolarov transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe...

ÖNCELİK SOL BEK TRANSFERİ!

Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle takımı güçlendirmeyi amaçlandıran sarı-lacivertlilerin önceliği sol bek transferi...

Kolarov transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe...

Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın Audi Cup'ta oynanan Bayern Münih maçında sakatlanmasının ardından ligin 8. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor maçına kadar sol beksiz yoluna devam etmişti.

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