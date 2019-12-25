Kolarov transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe...

Süper Lig'de zirve yarışına yeniden ortak olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler önceliğini sol bek bölgesine verirken, İtalya'dan Kolarov transferi ile ilgili son dakika haberi geldi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeler ve haberin detayları...
25 Aralık 2019 Çarşamba 11:20
Güncelleme: 25.12.2019 11:20
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Beşiktaş galibiyetiyle zirve yarışına tekrardan dahil olan Fenerbahçe'de gözler transfer dönemine çevrildi...
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Orta saha ve yedek forvet için girişimlerde bulunan sarı-lacivertli ekip, sol bek transferi için de çalışmaları hızlandırdı.
Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
ÖNCELİK SOL BEK TRANSFERİ!
Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle takımı güçlendirmeyi amaçlandıran sarı-lacivertlilerin önceliği sol bek transferi...
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın Audi Cup'ta oynanan BayernMünih maçında sakatlanmasının ardından ligin 8. haftasında oynanan YukatelDenizlispor maçına kadar sol beksiz yoluna devam etmişti.