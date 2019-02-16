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'Kocaman' düello

Ersun Yanal'la çıkışa geçen Fenerbahçe, ligde 6 maçtır yenilmeyen Aykut Kocaman'ın Konyaspor'unu ağırlayacak.
16 Şubat 2019 Cumartesi 07:44 Güncelleme: 16.02.2019 07:44
'Kocaman' düello

Spor Toto Süper Lig'de üst üste iki galibiyetin ardından geçen hafta Kayserispor'a yenilen Fenerbahçe bu akşam sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.

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'Kocaman' düello

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'i devirerek moral tazeleyen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Konyaspor'u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

'Kocaman' düello

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Konuk Atiker Konyaspor ise ligde 6 maçlık yenilmezliğini (3 galibiyet, 3 beraberlik) korumak için sahaya çıkacak.

'Kocaman' düello

33 puanla 6'ncı sırada yer alan Aykut Kocaman'ın öğrencileri deplasmanda kazanıp ilk 4 hedefini güçlendirmeyi planlıyor.

'Kocaman' düello

9 AY SONRA GELECEK

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, yaklaşık 9 ay sonra yeniden Kadıköy'e gelecek.

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