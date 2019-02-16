'Kocaman' düello - Fotomaç
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'Kocaman' düello
Ersun Yanal'la çıkışa geçen Fenerbahçe, ligde 6 maçtır yenilmeyen Aykut Kocaman'ın Konyaspor'unu ağırlayacak.
16 Şubat 2019 Cumartesi 07:44
Güncelleme: 16.02.2019 07:44
Spor Toto Süper Lig'de üst üste iki galibiyetin ardından geçen hafta Kayserispor'a yenilen Fenerbahçe bu akşam sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'i devirerek moral tazeleyen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Konyaspor'u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Konuk Atiker Konyaspor ise ligde 6 maçlık yenilmezliğini (3 galibiyet, 3 beraberlik) korumak için sahaya çıkacak.
33 puanla 6'ncı sırada yer alan Aykut Kocaman'ın öğrencileri deplasmanda kazanıp ilk 4 hedefini güçlendirmeyi planlıyor.
9 AY SONRA GELECEK
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, yaklaşık 9 ay sonra yeniden Kadıköy'e gelecek.