Kasımpaşadan Trezeguet açıklaması! Fenerbahçe... - Galeri - Fotomaç
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Kasımpaşa'dan Trezeguet açıklaması! "Fenerbahçe..."
Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet 'transfer isteği' nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Kasımpaşa'dan flaş Fenerbahçe açıklaması geldi.
21 Aralık 2018 Cuma, 12:33:32
Güncelleme: 12:45:06
Kasımpaşa'da Trezeguet kadro dışı!
Kasımpaşa'da son günlerde Trezeguet şoku yaşanıyor.
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Kasımpaşa'da Trezeguet kadro dışı!
Adı Galatasaray, Fenerbahçe ve bazı yurt dışı kulüpleriyle anılan ve takımdan ayrılmak istediği bilinen Trezeguet'nin bu davranışları, kendisine pahalıya patladı.
Kasımpaşa'da Trezeguet kadro dışı!
"Trezeguet kadro dışı" iddiası, TRT Spor tarafından doğrulanırken, Kasımpaşa tarafından da konuyla ilgili flaş Fenerbahçe açıklaması geldi.
Kasımpaşa'da Trezeguet kadro dışı!
Transferine izin verilmesini istediği için yönetimle problemler yaşadığı dile getirilen Mısırlı futbolcu, 22 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş'la oynayacakları maçta formasından uzak kalacak.
Kasımpaşa'da Trezeguet kadro dışı!
Trezeguet, A2 takımıyla antrenmanlara çıkacak.