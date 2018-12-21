Kasımpaşadan Trezeguet açıklaması! Fenerbahçe... - Galeri - Fotomaç
21 Aralık 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Kasımpaşa'dan Trezeguet açıklaması! "Fenerbahçe..."

Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet 'transfer isteği' nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Kasımpaşa'dan flaş Fenerbahçe açıklaması geldi.
21 Aralık 2018 Cuma, 12:33:32 Güncelleme: 12:45:06
Kasımpaşa'da Trezeguet kadro dışı!
Kasımpaşada Trezeguet kadro dışı!

Kasımpaşa'da son günlerde Trezeguet şoku yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kasımpaşa'da Trezeguet kadro dışı!
Kasımpaşada Trezeguet kadro dışı!

Adı Galatasaray, Fenerbahçe ve bazı yurt dışı kulüpleriyle anılan ve takımdan ayrılmak istediği bilinen Trezeguet'nin bu davranışları, kendisine pahalıya patladı.

Kasımpaşa'da Trezeguet kadro dışı!
Kasımpaşada Trezeguet kadro dışı!

"Trezeguet kadro dışı" iddiası, TRT Spor tarafından doğrulanırken, Kasımpaşa tarafından da konuyla ilgili flaş Fenerbahçe açıklaması geldi.

Kasımpaşa'da Trezeguet kadro dışı!
Kasımpaşada Trezeguet kadro dışı!

Transferine izin verilmesini istediği için yönetimle problemler yaşadığı dile getirilen Mısırlı futbolcu, 22 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş'la oynayacakları maçta formasından uzak kalacak.

Kasımpaşa'da Trezeguet kadro dışı!
Kasımpaşada Trezeguet kadro dışı!

Trezeguet, A2 takımıyla antrenmanlara çıkacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN