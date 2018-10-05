Kadıköyde Barış Alıcıya şok tepki! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Kadıköy'de Barış Alıcı'ya şok tepki!
Fenerbahçe-Spartak Trnava maçında istenmeyen bir olay yaşandı
5 Ekim 2018 Cuma, 09:41:02
Güncelleme: 09:50:20
Kadıköy'de Barış Alıcı'ya şok tepki!
Fenerbahçe - Spartak Trnava maçında şok bir olay yaşandı
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadıköy'de Barış Alıcı'ya şok tepki!
Sarı-Lacivertlilerin 2-0 kazandığı maç esnasında istenmeyen bir olay oldu.
Kadıköy'de Barış Alıcı'ya şok tepki!
Fenerbahçe taraftarı, önce maçın ilk yarısında oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle Ayew'i ıslıkladı.
Kadıköy'de Barış Alıcı'ya şok tepki!
Ganalı futbolcu orta alanda buluştuğu topla önünde bir boşluk ve sağda boş arkadaşı olmasına rağmen yavaş dabranması büyük tepki topladı.
Kadıköy'de Barış Alıcı'ya şok tepki!
Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Sarı-Lacivertli taraftarlar ilk yarının son düdüğünün ardından soyunma odasına giren takımlarını ıslıklı protesto etti.