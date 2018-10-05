Kadıköyde Barış Alıcıya şok tepki! - Galeri - Fotomaç
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Kadıköy'de Barış Alıcı'ya şok tepki!

    Fenerbahçe-Spartak Trnava maçında istenmeyen bir olay yaşandı
    5 Ekim 2018 Cuma, 09:41:02 Güncelleme: 09:50:20
    Kadıköy'de Barış Alıcı'ya şok tepki!
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    • 12
    Kadıköyde Barış Alıcıya şok tepki!

    Fenerbahçe - Spartak Trnava maçında şok bir olay yaşandı

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Kadıköy'de Barış Alıcı'ya şok tepki!
    • 2
    • 12
    Kadıköyde Barış Alıcıya şok tepki!

    Sarı-Lacivertlilerin 2-0 kazandığı maç esnasında istenmeyen bir olay oldu.

    Kadıköy'de Barış Alıcı'ya şok tepki!
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    • 12
    Kadıköyde Barış Alıcıya şok tepki!

    Fenerbahçe taraftarı, önce maçın ilk yarısında oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle Ayew'i ıslıkladı.

    Kadıköy'de Barış Alıcı'ya şok tepki!
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    • 12
    Kadıköyde Barış Alıcıya şok tepki!

    Ganalı futbolcu orta alanda buluştuğu topla önünde bir boşluk ve sağda boş arkadaşı olmasına rağmen yavaş dabranması büyük tepki topladı.

    Kadıköy'de Barış Alıcı'ya şok tepki!
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    • 12
    Kadıköyde Barış Alıcıya şok tepki!

    Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Sarı-Lacivertli taraftarlar ilk yarının son düdüğünün ardından soyunma odasına giren takımlarını ıslıklı protesto etti.

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