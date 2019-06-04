İşte Fener'in yeni gözdesi! - Fotomaç
04 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Fener'in yeni gözdesi!

İşte Fener'in yeni gözdesi!

Sezonun kapanmasının ardından transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de rota Portekiz'e çevrildi. Yeni sezona yepyeni bir kadroyla girecek olan sarı-lacivertlilerde Benfica'nın orta sahasına kancayı taktı. İşte o isim...
4 Haziran 2019 Salı 07:56 Güncelleme: 04.06.2019 07:56
İşte Fener'in yeni gözdesi!

Fenerbahçe yeni sezon öncesi transferde hareketli günler yaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Fener'in yeni gözdesi!

Gelecek sezon taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-lacivertliler takıma birçok mevkide takviyeler yapmak için girişimlerde bulunuyor.

İşte Fener'in yeni gözdesi!

Ersun Yanal'ın transferde birinci önceliğini forvet oluştururken, ikinci sırada ise ön libero yer alıyor...

İşte Fener'in yeni gözdesi!

Sarı-lacivertliler bu mevki için şu ana kadar Charles Kabore (Krasnodar/31 yaş), Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen/ 30 yaş), Patrick (Internacional/26 yaş), Rade Krunic (Empoli/25 yaş), Walace (Hannover 96/24 yaş) ve Ljubomir Fejsa (Benfica/30 yaş) ile görüşürken, Fejsa ile anlaşma noktasına geldi.

İşte Fener'in yeni gözdesi!

HABER BEKLiYOR
Bonservis pazarlığında 10 milyon euro'dan kapıyı açan Benfica, 5 milyon euro'ya kadar indi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN