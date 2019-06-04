İşte Fener'in yeni gözdesi!

Sarı-lacivertliler bu mevki için şu ana kadar Charles Kabore (Krasnodar/31 yaş), Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen/ 30 yaş), Patrick (Internacional/26 yaş), Rade Krunic (Empoli/25 yaş), Walace (Hannover 96/24 yaş) ve Ljubomir Fejsa (Benfica/30 yaş) ile görüşürken, Fejsa ile anlaşma noktasına geldi.