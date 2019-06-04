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İşte Fener'in yeni gözdesi!
Sezonun kapanmasının ardından transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de rota Portekiz'e çevrildi. Yeni sezona yepyeni bir kadroyla girecek olan sarı-lacivertlilerde Benfica'nın orta sahasına kancayı taktı. İşte o isim...
4 Haziran 2019 Salı 07:56 Güncelleme: 04.06.2019 07:56
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Sarı-lacivertliler bu mevki için şu ana kadar Charles Kabore (Krasnodar/31 yaş), Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen/ 30 yaş), Patrick (Internacional/26 yaş), Rade Krunic (Empoli/25 yaş), Walace (Hannover 96/24 yaş) ve Ljubomir Fejsa (Benfica/30 yaş) ile görüşürken, Fejsa ile anlaşma noktasına geldi.
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